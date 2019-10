TERMOLI. Sabato 5 ottobre si è svolta, in contrada “Colle della Torre” a Termoli, la prima serata Astronomica, che organizzata dalla Associazione Contrade Termoli Nord, ha visto la partecipazione di numerose persone, residenti e non, incuriosite dall’evento.

La manifestazione ha visto coinvolto il Gruppo culturale “La banda di Archimede” che da diversi anni è impegnata nella divulgazione delle scienze e della tecnica presso alcuni istituti scolastici.

Gli astrofili del gruppo, Antonio Paolino e Maurizio de Palma gentilmente coadiuvati da Giovanni Giacci e Michele Chiapperini, hanno aperto la serata portando virtualmente il pubblico presente a spasso per il sistema solare mediante la proiezione di immagini e la spiegazione delle nuove e più recenti scoperte relative ai corpi celesti che lo popolano.

Malgrado le condizioni meteo non fossero delle migliori la serata è proseguita con l’osservazione del cielo notturno, grazie ai telecopi messi a disposizione dal gruppo culturale si è potuto ammirare in tutta la sua bellezza la Luna, che con l’eleganza della sua fase crescete ha messo in evidenza la spettacolarità dei sui crateri, non è stato possibile osservare Giove per via delle nuvole che continuamente occultavano gli astri, ma Saturno, poco distante dal disco lunare, ha dato il meglio di sé permettendo agli ospiti presenti di ammirarlo circondato dai suoi anelli.

Quando sul tardi il cielo ha iniziato a liberarsi è stato possibile osservare anche le costellazioni che in quel momento erano visibili sulla volta celeste, così si è passati ad illustrarne le caratteristiche, le curiosità e la mitologia.

La bella serata, iniziata con un po’ di diffidenza per via del cielo coperto, è stata allietata da un piccolo e piacevole rinfresco offerto dalla Associazione Contrade Termoli Nord, che ha accompagnato l’evento alla conclusione tra manifestazioni di gratitudine e la promessa di un arrivederci alla prossima edizione.