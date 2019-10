Un minuto di silenzio alla Fca in memoria dell'operaio morto a Cassino

TERMOLI. A distanza di una settimana dal tragico infortunio sul lavoro costato la vita al 40enne operaio Fabrizio Greco, in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo Fca, per ciascun turno, i lavoratori si fermeranno per osservare un minuto di silenzio in memoria del loro collega scomparso a causa di un incidente mortale mentre era al lavoro nel turno di notte allo stabilimento di Cassino.

A darne notizia è stato il rappresentante Aqcf-r Marco Travaglini Marco, che assieme alle organizzazioni sindacali di stabilimento, rispetta il minuto di silenzio che interesserà l'intero Plant di Termoli, a ricordo del collega Fabrizio Greco dello stabilimento di Cassino e per esprimere cordoglio alla famiglia.

«Sarà un importante momento di riflessione sulla tematica della sicurezza a rinnovo del costante impegno per migliorarci».

Lo stabilimento Fca di Termoli effettua 1 minuto di silenzio in memoria del lavoratore nostro collega di Cassino Fabrizio Greco:

1° turno, alle ore 10;

2° turno, alle ore 15;

3° turno, alle ore 23.