Agricoltori in movimento, «Pronti a una iniziativa autonoma per tutelare i nostri diritti»

LARINO. Sono alcuni mesi che se ne parla e sta avendo importanti adesioni di imprenditori agricoli su tutto il territorio della Regione. Incontri zonali, conferenze, convegni e folte assemblee si susseguono in tutto il Molise. Prossimamente si terrà una ulteriore assemblea zonale dei tanti aderenti al Mam.

Abbiamo sentito Antonio Di Rocco, presidente pro tempore (cosi preferisce chiamarsi), su questo straordinario fenomeno di base, chiedendogli il perché di questa imponente iniziativa nel mondo agricolo e come un fiume in piena ci ha sciorinato di tutto: «Vede, noi riteniamo che ormai la misura è colma, le imprese agricole non ce la fanno più a vendere i loro prodotti ad un prezzo inferiore al loro costo di produzione. Così si va dritti al fallimento; le aziende agricole non sono più competitive sui mercati, ormai vessate da bollette e balzelli vari, costi di produzione sempre in aumento e con importazioni da tutto il mondo di alimentari spesso anche contaminate, ma a prezzi molto bassi. Se non si attivi subito un cambio di rotta per bloccare questo declino ormai ventennale, si va verso il baratro…

E’ necessario restituire alle imprese agricole la competitività sui mercati attraverso una nuova visione della governance agricola nel Paese e nell’Ue e con una coraggiosa correzione anche della Globalizzazione, non possiamo più solo subirli i dazi». «Immaginate l’attuale grave crisi in Molise dei vari comparti produttivi: zootecnia (latticini e carni), cerealicolo (grano, orzo ecc.),olivicolo (oli di qualità); vitivinicolo (vini pregiati); ortofrutticolo (pomodori per conserve, finocchi, cipolle, frutta etc.): comparti che producono enorme quantità in Molise e di alta qualità e salubrità, ma che per assenza di una oculata politica agroindustriale locale queste colture stanno morendo, con la perdita di migliaia di posti di lavoro dell’indotto. Ciò comporta un conseguente abbandono dell’agricoltura regionale avviando questa regione al disastro totale».

«Riteniamo che sono questi i motivi più salienti per cui è nato e cresce il movimento: per sostenere nelle Istituzioni, in particolare alla Regione propri referenti, persone altamente esperte e conoscitori del settore; che potranno meglio far fronte ad una serie di gap che attanagliano l’agricoltura al fine di rendere i nostri operatori agricoli più competitivi sui mercati; attivando una serie di iniziative, in primis i tanti piccoli strumenti per abbassare i costi di produzione, andare sui mercati con prodotti pronti al consumo, trasformati in loco, creando nell’indotto posti di lavoro, di cui se ne ha tanto bisogno nella nostra regione».

Ora pensano di introdurre i “loro esperti” nelle Istituzioni. «Come stiamo già facendo: aggregando, convincendo, esponendo il nostro progetto, che facciamo in ogni assemblea, anche prossimamente, giovedì 10 ottobre alle 17.30 presso la Fiera di Larino, facendo capire a tutti gli operatori del settore che uniti saremo forti e possiamo divenire protagonisti del nostro futuro e non destinatari di scelte altrui, (quando ce ne sono) e quasi spesso inefficienti, seppur fatte in buona fede».

E con quale coalizione politica o partitica pensate di aggregarvi per questo percorso di un nuovo autogoverno contadino?

«Guardi, intanto non si tratta di autogoverno, ma di protagonismo, propositività futura e di efficienza operativa di un settore nevralgico e importante per il Molise come l’agricoltura. E’ poi noi non siamo contro nessuno, contro nessun altra organizzazione agricola anzi, a nessuno Partito, non perseguiamo nessun genere di potere e tanto meno maggioranze alcuna, non intendiamo costituire Partiti o altra Organizzazione di assistenza sociale o patronato. Sono già troppe formazione in campo di questo genere. Noi perseguiamo solo portare nelle Istituzioni idonei rappresentanti esperti e preparati nel settore! È il nostro imperativo! E’ siamo convinti che nessuno può non essere d’accordo con noi».

Allora vi siete già collocati o con chi pensate di farlo?

«Mi aspettavo la domanda. Vede, premesso che la cultura politica della nostra gente, la maggior parte dei nostri imprenditori agricoli è stata ed è ancora quella di moderati di centro, ispirati ai valori sociali cristiani; oggi quasi tutte le formazioni politiche in campo affondano radici o cercano di farlo a questo spazio di valori, quindi noi alla fine staremo con chi condivide di farci percorrere la nostra strada e cioè: condividere che esperti del settore, scelti da noi e non dai Partiti, partecipano nelle Istituzioni a presiedere il mondo agricolo, aiutare questa disastrata agricoltura, mediante una riforma radicale per produrre alimenti sani e concorrenziali, sulla base programmatica e scientifica, mediante Piani di Settori all’avanguardia e competitivi; d'altronde coalizioni di Governi Tecnici e/o di programma o addirittura di contratto già ci sono nel nostro Paese e se vogliamo anche nella nostra Regione. Quindi tale prerogativa di modernità produttiva agraria dovrà essere introdotto nei governi per e con noi!»

Quindi di alleanze politiche se ne parla più in là?

«Certo! Lo deciderà quando sarà il momento il direttivo del Mam, sentita la base degli aderenti. Comunque siederemo al tavolo dove ci sarà dialogo e confronto, dove troveremo maggiore sensibilità per l’agricoltura, la nostra campagna amata da tutti, l’ambiente, il territorio, il verde, l’ecologia e con una nuova visione economica- politica – programmatica regionale. Una particolare attenzione all’occupazione anche nell’agro industria, al grave problema dello spopolamento delle aree interne, agli interventi di recupero e consolidamento dell’edilizia abitativa e produttiva rurale, nonché dei servizi di bonifica e di civiltà nelle campagne;ed infine, ma non per ultimo, un deciso e convinto rinnovamento della classe politica con un maggiore senso innovativo nel governare, meno politichese e più pragmatismo, e con una nuova legge elettorale che sancisce la selezione dei candidati sulla base della esperienza e la rappresentatività della società civile e non solo quella partitica, specie per la Regione».