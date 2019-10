CAMPOBASSO. I Consiglieri Comunali di Opposizione della Città di Campobasso, in data odierna, hanno formalizzato una richiesta d'incontro/confronto al neo-Presidente della Provincia Francesco Roberti, che in linea con il suo profilo operativo e concreto ha accolto ad-horas l'istanza; ricevendo nello stesso pomeriggio di oggi presso Palazzo Magno, gli Amministratori della Città Capoluogo di regione. Tema dell'incontro, instaurare da subito un chiaro e proficuo rapporto istituzionale che riconosca il giusto peso all'interno dell'Ente di Via Roma delle istanze del territorio e dei Cittadini campobassani. A margine dell'incontro, unanimemente dichiarano: "Unità d'intenti e precipuo interesse pubblico sono i capisaldi del percorso attivato; da oggi si apre un nuovo canale di dialogo che collega la Città di Campobasso, alla Sua Provincia, confermando la filiera istituzionale con la Regione Molise e l'Europa." Concludono all'unisono che: "Il Centro-Destra unito vince... ma ancor più Unito governa".

I Consiglieri Domenico Esposito (Forza Italia)

Salvatore Colagiovanni (Popolari per l'Italia)

Alberto Tramontano (Lega)

Mario Annuario (Fratelli d'Italia)

Maria Domenica D'Alessandro (Lega)

Carlo Fasolino (Popolari per l'Italia)

Alessandro Pascale (Lega)

con il Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti