Dati eCommerce Italia, buone prospettive di crescita

TERMOLI. In crescita, seppur moderata, i dati nel settore eCommerce in Italia. Gli shop online sono sempre più visitati dai consumatori del Belpaese anche se in misura minore dei “colleghi” europei. Un dato di fatto è comunque evidente: il commercio elettronico ha radicalmente modificato le abitudini della clientela.

Le ultime statistiche sugli eCommerce confermano la tendenza positiva, uno dei comparti che ha registrato uno sviluppo sostenuto, con stime orientate verso ulteriori rialzi negli anni a venire. Regno Unito, Germania e Francia rimangono ancora lontani ma le previsioni per il nostro paese sono di un incremento medio del 14% nei prossimi due anni.

Tra i principali artefici del boom di fatturato in rete troviamo il settore dei viaggi: vendita di biglietti aerei, alloggi in hotel e pacchetti turistici vengono oggi acquistati quasi esclusivamente sul web. D’altronde basta uno smartphone ed una connessione Internet per confrontare i prezzi di diverse compagnie aeree e tour operator, anche la sera mentre si è sdraiati sul divano dopo una giornata di lavoro.

Oggi tutti i principali marchi di abbigliamento hanno la propria esclusiva vetrina su Internet, con app ben configurate per offrire al cliente la massima flessibilità, permettendo di scegliere l’ultimo capo alla moda in pochi click, da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile.

Un fenomeno che oltre all’apertura di “filiali online” di realtà commerciali ben radicate sul territorio, ha visto la nascita di molteplici categorie di business che possiamo definire “parallele”, concentrandosi soprattutto sul “tempo libero”, tra i pochi campi che registrano ogni anno una crescita a doppia cifra.

Basti pensare al gioco d’azzardo online, uno dei settori maggiormente in voga in rete. Le aziende lo hanno capito e negli ultimi tempi si sono moltiplicati i siti in grado di offrire servizi di gioco e scommesse in grado di coinvolgere l’utente che non ha più motivo di uscire di casa per recarsi nell’agenzia o sala giochi del quartiere.

Sono aumentati anche i magazine online specializzati in questo settore come Bonuspercasino.com che oltre alle promozioni del momento, offre articoli di confronto e recensioni sui vari portali di gioco oggi presenti sul mercato.

Senza dimenticare il comparto dei videogiochi che grazie a pc sempre più performanti e smartphone di ultima generazione, permette di sfidare gli avversari sul web, con un sorprendente livello delle grafiche e realistici effetti audio. Non per nulla sono in notevole aumento anche corsi ed eventi di formazione nel digitale, a testimonianza del crescente interesse nel settore.

L’intrattenimento online è dunque il comparto che più attrae consumatori ed aziende italiane, entrambi desiderosi di rimanere sempre “al passo con i tempi”.