Deiezioni canine nell'area verde, in via India c'è chi non ne può più

TERMOLI. L'ordinanza comunale sulle deiezioni canine è in vigore da tempo, il rispetto del testo regolamentare, tuttavia, langue e non poco.

Strade, aiuole e marciapiedi spesso e volentieri vengono disseminati di escrementi e non è un fatto edificante, al di là della violazione a una precisa prescrizione. Ne va del decoro della città di Termoli e della sua immagine.

A protestare, in modo eloquente, contro coloro che non osservano il dettato di uscire con paletta, guanto e sacchetto per raccogliere i bisogni dell'incolpevole amico a 4 zampe, sono stati alcuni residenti di via India, che in corrispondenza di un'area verde hanno affisso un cartello che non necessita di commenti ulteriori.