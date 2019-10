LARINO. Cinque giorni di apertura e tante iniziative per richiamare visitatori anche da fuori regione nei nuovi padiglioni di contrada Monte Arcano. Inaugurata a Larino la fiera d’ottobre, da 277 anni punto di riferimento per l’intero territorio. Oltre centoquaranta espositori, sessanta quelli presenti per la prima volta, diversi i settori rappresentati: agricoltura, artigianato, commercio, agroalimentare, turismo e tempo libero ma anche associazioni e nuove tecnologie. Benedizione e taglio del nastro alla presenza delle autorità regionali e locali…

Convegni, laboratori del gusto, show cooking, cake design, innovazione, concerti con la Cantina Sociale e la Nuova orchestra Tartini (lirica da camera) e molto altro per coinvolgere una platea di visitatori ampia e variegata. Ma anche una scommessa per il territorio grazie a una struttura polifunzionale e attrezzata che si apre ad eventi e manifestazioni anche in altri periodi. La fiera di Larino è parte del progetto Persefone finanziato dalla regione nel piano ‘Turismo e Cultura’.

Significativo anche il coinvolgimento dell’Università del Molise.

Per visitare la fiera c’è tempo fino a domenica. Programma dettagliato disponibile sul sito ufficiale e del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.