TERMOLI. In data odierna, presso il comprensorio logistico della Stazione Navale, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli tra il Tenente Colonnello Giovanni Legato, cedente ed il Tenente Colonnello Alessandro Furnò, subentrante. La sobria cerimonia è stata presieduta dal Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Antonio Marco Appella, che ha rivolto al Comandante uscente parole di apprezzamento per il servizio reso nello specifico comparto specialistico con particolare riguardo all’impegno profuso per il contrasto dei traffici illeciti perpetrati via mare.

La massima Autorità ha avuto, altresì, parole di elogio nei confronti dell’Ufficiale Superiore subentrante dal momento che il Tenente Colonnello Furnò, già Comandante della Stazione Navale di Termoli, si è distinto per numerose operazioni di servizio di Polizia economico-finanziaria e a tutela dell’ambiente sul litorale costiero molisano. Il Tenente Colonnello Giovanni Legato è stato trasferito a Bari dove rivestirà un prestigioso incarico presso il locale Roan. Il Generale Antonio Marco Appella ha colto l’occasione anche per augurare “buon vento” al Capitano Gianluca Gennarini che assumerà il Comando della Stazione Navale di Termoli. L'ufficiale, 31 anni, già Comandante della Sezione Operativa Navale di Mazara del Vallo (TP), originario di Genova è sposato con la Signora Natalia, termolese, ed è padre di due bambine, Camilla e Bianca.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Comandante del Centro di Addestramento e il Comandante Provinciale di Campobasso, una aliquota di Ufficiali del Comando Regionale Molise nonché la Sezione A.N.F.I. di Termoli.