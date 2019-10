TERMOLI. Ne ha fatta di strada l’associazione Curvy Pride, nata per intuito e impulso di Marianna Lo Preiato, che l’ha esportata in tutta Italia, compresa la sua amata Termoli.

Stasera, dalle 21.25, sarà ospite, assieme a Marzia Di Sessa, al programma di Paolo Del Debbio su Rete 4 “Dritto e Rovescio”.

Nell’occasione, si parlerà anche del libro curato dalle due donne, “La mia resilienza in un corpo morbido”, edito da Giraldi. Il libro uscirà a dicembre e verrà presentato a Palazzo Re Enzo l'8 dicembre, nel cuore della Bologna Medievale.

Il libro fa parte del progetto "telling Curvy Pride" di cui Marianna Lo Preiato è presidente.

«Sono molti i dolori che possono lasciare impronte indelebili sulle persone, a maggior ragione se questi dolori vengono sperimentati in giovanissima età.

Ognuno di noi, a modo suo, ha vissuto sulla propria pelle almeno una volta nella vita un dolore tanto forte da far mancare il fiato. I più fortunati possono raccontare di aver ricominciato a respirare non solo grazie a una propria propulsione interna ma anche grazie all’aiuto di una persona che gli è stata a fianco e che l’ha accettato nella sua totalità, difetti compresi. In queste circostanze chi sta vicino può essere una mamma, un padre, una moglie, un marito o gli amici... Ma cosa accade quando sei costretto a vivere oltre alle quotidiane avversità della vita anche il rifiuto di una madre, di un marito o degli amici? Si potrà mai arrivare ad accettare sé stessi nonostante il mondo intero – in primis tua madre – ti abbia rifiutato? Si può accettare il proprio corpo morbido, non conforme agli standard di bellezza che la società richiede e continuare disperatamente a voler essere felice nonostante tutto e tutti?»

Marzia Di Sessa racconta romanzando la storia vera di Marianna Lo Preiato, oggi donna di grande successo, moglie felice e madre realizzata, che ha fatto del suo corpo morbido, da sempre discriminato, un orgoglio, fondando l’associazione Curvy Pride, di cui ancora oggi Marianna è presidente.

Grazie a questa associazione Marianna, che ha subito il rifiuto costante e perpetuato nel tempo da parte della madre, degli amici e a tratti persino del marito, accoglie tutte quelle persone che non si sentono accettate per il proprio corpo.

In questo libro, Marzia Di Sessa, in un continuo confronto fra presente e passato, racconta in prima persona una storia fatta di resilienza, di traumi vissuti, affrontati e infine superati. E’ la storia vera di come questa straordinaria donna sia riuscita non solo a sopravvivere a ciò che ha dovuto affrontare ma sia addirittura arrivata a riconquistare la propria dignità di donna e di persona e di come sia diventata collante tra culture completamente differenti come Napoli e Bologna. Marianna, senza mai voler salire in cattedra e senza mai additare nessuno, mette a nudo la propria anima semplicemente analizzando i dolori in profondità fino a riuscire a mettere una certa distanza tra lei e il suo passato, che però mai ha rinnegato, come mai rinnegherà il suo amore per la pizza e come dice sempre lei “E Magnatella na pizz!”

Marianna Lo Preiato, classe ’72, è presidente dell’Associazione Curvy Pride e imprenditrice nel settore moda per donne morbide. Marianna, che da sempre combatte in prima linea la discriminazione fisica e promuove la pluralità della bellezza, è al suo primo libro.

Marzia Di Sessa, giornalista professionista e autrice di libri per l’infanzia e per bambini, si è dedicata per vent'anni al mondo dell'informazione con prevalenza a quella radiofonica. Lettrice accanita di libri fantasy è alla sua prima collaborazione con Marianna Lo Preiato.