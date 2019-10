Concorsi fermi all'Asrem, «A che serve sbloccare il turnover, svegliatevi!»

TERMOLI. Prima l'articolo in cui sollecitavamo l'espletamento dei concorsi per i medici ginecologi, ora arriva anche l'attacco frontale del comitato "Voglio nascere a Termoli" nella stessa materia, rivolto all'Asrem.

«Ecco che fine fanno i concorsi pubblici in questa Regione. Tutto fermo. Dopo 3 mesi. Avevano pensato alle soluzioni più strampalate: richiamare i medici in pensione, i medici dell'esercito.



Poi dopo anni e anni finalmente lo sblocco del turnover! Vengono banditi i concorsi, i medici legittimi rispondono (42 ginecologi per 6 posti, 12 anestesisti per 6 posti) e la Asrem che fa? Troppo impegnati a fare Game of Thrones per occupare la poltrona di Direttore Generale (liberata dopo il trasferimento di Sosto). I concorsi possono aspettare. E anche l'utenza bassomolisana. Chiami e chiedi spiegazioni.. E ti rispondono... Siamo fermi. Se i direttori non nominano la commissione (basta un decreto da 5 minuti) non possiamo fare nulla; non possiamo neanche iniziare a lavorare per questi benedetti concorsi, che darebbero un po' di ossigeno all'Ospedale».