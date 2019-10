Marcello Vecchiarelli torna in sella, ancora dirigente a Cultura e Politiche sociali

TERMOLI. Continua a completarsi la mappa degli incarichi dirigenziali al Comune di Termoli.

Dopo il turnover tra i segretari generali, con Vito Tenore ora a San Severo e Domenico Nucci in via Sannitica, fermo restando le posizioni di Massimo Albanese, Carmela Cravero, Gianfranco Bove e Silvestro Belpulsi, con decreto firmato nella giornata odierna, torna in sella anche Marcello Vecchiarelli, che era decaduto con l'elezione della nuova amministrazione comunale.

«Visto l’avviso pubblicodel 27/06/2019, pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Termoli con scadenza alle ore 12 dell’11/07/2019 – reca il decreto - considerato che alla scadenza, il servizio personale ha proceduto all’istruttoria delle domande che sono state trasmesse al segretario, il quale ha sottoposto al sindaco, un elenco di candidati per ciascuna posizione dirigenziale, da sottoporre a colloquio al fine dell’individuazione del dirigente; considerato altresì che a seguito del colloquio in data 08/10/2019 è stato individuato per il Settore VII “Assistenza alla persona, servizio 1 e servizio 2, Cultura Sport e Turismo” il dott. Marcello Vecchiarelli, idoneo a ricoprire il posto da dirigente in quanto il curriculum dello stesso presenta elementi significativi che dimostrano un omogeneo e qualificato profilo professionale; ritenuto quindi individuare e nominare il dott. Marcello Vecchiarelli, con decorrenza subordinata all’acquisizione del nulla osta da parte dell’Amministrazione di provenienza, per mesi 6, con possibilità di rinnovo per un periodo non superiore al mandato elettivo del sottoscritto, nella posizione dirigenziale attualmente vacante in dotazione organica dell’Ente, conferendo allo stesso l’incarico di Dirigente del Settore VII “Assistenza alla Persona – servizio 1 e servizio 2 – Cultura, sport e turismo”. Considerato che, trattandosi di dipendente proveniente da altra Amministrazione Pubblica, il conferimento dell’incarico dirigenziale, consente un evidente e consistente risparmio generale di spesa pubblica, rispetto all’assunzione di un dirigente esterno alla P.A., spesa peraltro vincolata alla quota percentuale di cui all’art. 110, primo comma del T.U.E.L.»