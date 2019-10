TERMOLI. Enrico Sabetta, arbitro internazionale di pallacanestro, e Rosalba Veronelli, dirigente del Basket regionale, stamattina hanno premiato i giovani alunni delle classi quarte, guidati dall’insegnante Clara Di Tella, della Scuola Primaria “Difesa Grande” dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande diretto dal professor Salvatore Sibilla.

A ricevere gli ospiti un grande entusiasmo da parte degli alunni; a loro l'arbitro Sabetta e la signora Veronelli hanno consegnato gli attestati come vincitori del concorso e in più hanno donato tanti palloni alla scuola. Il motivo di questa premiazione è da ricollegarsi alla partecipazione al progetto didattico “Easybasket” in classe, proposta educativa del gioco-sport-minibasket promosso dalla federazione Italiana Pallacanestro seguendo le linee guida dell’accordo CONI-MIUR per la promozione dello sport nella scuola, come palestra di vita e prevenzione della sedentarietà. I ragazzi poi sono stati invitati dai dirigenti a presenziare al PalaSabetta ad un prossimo incontro di basket delle squadre locali per vivere e partecipare più da vicino alla disciplina sportiva cestistica.