Da Potenza alla ‘Brigida’: l’approdo del Museo dell’oggetto rifiutato

TERMOLI. Un ponte tra Termoli e Potenza grazie ad un progetto che l’I.C. “Brigida” ha intrapreso con il M.E.M.O.RI. - Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto Rifiutato, in collaborazione con Matera 2019.

C’è grande fermento, infatti, fra alunni e docenti della secondaria di I grado che si preparano ad allestire il loro Museo Spontaneo, ovvero una cellula di quello di Potenza.

Dal M.E.M.O.RI., per suggellare tale estensione, è arrivato in prestito all’I.C. Brigida un oggetto-reperto da custodire ed esporre temporaneamente insieme a quelli raccolti, scelti, catalogati ed esposti dagli alunni.

Il Museo prenderà forma partendo da oggetti comuni, scovati magari all’interno di scatole o cassetti, che contengono esperienze, ricordi, sogni, memorie della persona che ha scelto di esporli. Ogni oggetto avrà così una sua storia intima, che sarà condivisa con altri. Nell’ottica di una didattica per competenze, l’allestimento del Museo permetterà agli alunni di ricoprire ruoli differenti: collezionista, allestitore e organizzatore.

Attraverso semplici regole, i ragazzi, guidati dai loro docenti, dovranno sintonizzare il loro Museo con quelli già esistenti. Si occuperanno anche dell’inaugurazione, prevista per il giorno 16 ottobre, durante la quale realizzeranno un video che consentirà al Museo Spontaneo brigidino di approdare al Festival della Scienza che si terrà a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019.

La manifestazione è conosciuta in tutto il mondo come uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica.

Oggi grande soddisfazione per le Prof.sse Mara Ricci e Francesca Zappacosta ideatrici dell’evento ed ispirate da una fruttuosa esperienza a Potenza ,in settembre, per “la città delle infanzie”, che hanno aperto il pacco con l’oggetto- reperto in prestito dalla sede di Potenza.