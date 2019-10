Addio a Tina Matassa, la sentinella di via Oliviero

TERMOLI. Non ancora si erano sopite l’emozione e la commozione per la morte dell’amico di molti termolesi – appena 60enne - Nicola Venittelli, ecco che oggi ci raggiunge un’altra notizia ferale, la scomparsa di una signora molto conosciuta nella nostra città, la signora Concetta Matassa conosciuta da tutti come "Tina" in Cursio di anni 79.

Tina come dicevamo a Termoli è stata persona molto conosciuta come del resto la sua famiglia, ora ha raggiunto il suo adorato fratello Francesco che in questo ultimo viaggio l'ha preceduta di qualche anno, Francesco era davvero un altro gran personaggio aveva avuto la titolarità del famoso circolo 78 e oltre al gioco del biliardo era famoso il circolo per le tombolate natalizie e proprio a proposito di Tombolate, Tina noi l'abbiamo conosciuta molto simpaticamente durante quei periodi fastosi di Natale, le sue imprecazioni caratteristiche quando era lì per fare tombola e per un nonnulla non ci riusciva, o il suo dire "Basta" lo riconoscevamo tra mille. Tina come anche il resto della sua famiglia Francesco appunto e Maria che ora purtroppo è rimasta sola lei molto affabile e riservata.

Tina ce la ricordiamo sempre affacciata alla finestrella del cucinino di casa sua che dava sulla strada in via Oliviero quasi di nascosto per non farsi vedere dai suoi a fumare e nel frattempo chiunque passava di lì noi compresi, siccome era conosciutissima la salutava.

Ogni tanto ci chiedeva: "Che è success' a Termele oije?"

Tutto questo accadeva quando ancora la malattia non aveva preso su di lei il sopravvento, ora era da tempo che non si affacciava più e francamente la via in quel tratto sembrava più vuota, senza la sentinella Tina. Ora anche noi quando passeremo di lo sguardo andrà lo stesso verso la finestrella ma Tina da oggi non ci sarà più servirà a consolazione per chi l'ha conosciuta e gli ha voluto bene, sapere che lei oggi in questa nuova vita non terrena, ritroverà lassù altre persone che in terra gli hanno voluto bene come dicevamo il fratellone Francesco. Alla famiglia le sentite condoglianze da parte della nostra redazione, al marito Armando, ai figli Matteo, Anna Rita e Francesca, le adorate nipoti, Olga, Ilaria, Alessia, Sveva, la sorella Maria, i cognati e a tutta la parentela.

I funerali avranno luogo sabato 12 ottobre alle ore 15.30 nella chiesa Sant'Antonio partendo dall'abitazione in via Oliviero 5.