TAVENNA. “La prevenzione continua ad essere l’arma più efficace per mantenere in salute e anticipare e sconfiggere il manifestarsi di patologie più o meno gravi”.

A ricordarlo è l’Avis della Sezione“Nicola Muretta”, che con il patrocinio del Comune di Tavenna e il Csv (Centro di servizio per il volontariato) ha organizzato durante il mese di ottobre una serie di incontri informativi sul tema della prevenzione e della salute.

Ieri, venerdì 11 ottobre, presso la Sala Consiliare di Tavenna ha avuto luogo il primo dei tre incontri informativi, dal titolo “I disturbi respiratori del sonno” con l’intervento del dottor Alberto Montano – Cardiologo ed esperto in Medicina del Sonno, e del medico Sociale Avis Rosina Servidio.

Ad aprire i lavori del seminario, i saluti del presidente dell’Avis (Sezione di Tavenna) Ilenia Cianfagna, e del sindaco di Tavenna Paolo Cirulli.

“Non chiamatelo semplicemente “russamento”- ha detto il dottor Montano - le apnee notturne disturbano la qualità del nostro sonno e dormire male nuoce alla nostra salute!

Dormire male - cosa sempre più frequente nella nostra società - può essere frutto di abitudini facilmente rimediabili. Ma può anche diventare una malattia che logora la vita delle persone e tradursi in disturbi cardiovascolari come l’ipertensione, anticamera di guai più seri come ictus e infarto”.

Il seminario si è svolto con una presentazione su power point di diapositive commentate dal dottor Montano con l’intervento anche dei presenti in sala.

L’espressione “disturbi respiratori nel sonno” si riferisce a una gamma di condizioni che provocano una respirazione anomala durante il sonno.

Il più comune tra questi è la sindrome da apnea notturna. Il termine apnea si riferisce a una sospensione temporanea della respirazione.

Sebbene vi siano altri tipi di apnea, questo termine viene impiegato solitamente in riferimento alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas).

Cosa vuol dire Osas e a quali patologie si riferisce?

Acronimo di Obstructive Sleep Apnea Syndrome (Sindrome delle Apnee ostruttive del Sonno) è un disordine caratterizzato da ripetuti episodi di completa o parziale cessazione del flusso d’aria attraverso le vie aeree superiori, dovuto al ricorrente collasso nel sonno, con conseguenti sonnolenza diurna e russamento notturno.

Nei pazienti che soffrono di questa sindrome, possono verificarsi anche centinaia di episodi di apnea nel corso di una sola notte.

Durante l’incontro si è affrontato il tema sotto molti punti di vista, mostrando come il sonno sia un fenomeno sistemico che coinvolge cuore, sistema nervoso e l’intero benessere della persona.

Gli appuntamenti successivi vedranno: la “prevenzione al femminile”, venerdì 18 ottobre, in cui si parlerà del tumore del collo uterino - a cura del Primario di Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Termoli il dottor Molinari Bernardino.

Mentre il 31 ottobre ci sarà un incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue dal titolo “Perché donare”, con l’intervento del responsabile del Centro Trasfusionale, dottor Marino Pasquale.

L’intento di questi incontri è quello di fare prevenzione su più fronti, per questo motivo è necessario fare un percorso a 360 gradi, perché se il donatore sta bene, automaticamente si garantisce il risultato finale di un sangue sotto controllo.

Perché l’Avis non è solo sinonimo di donazione, ma è soprattutto prevenzione.