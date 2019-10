BOLOGNA. Nella mattinata odierna, alle ore 12, l’aula didattica di Fico Eataly World a Bologna, il più grande parco al mondo dedicato alla biodiversità enogastronomica d’Italia, ha visto svolgersi con appassionata partecipazione l'evento-degustazione ‘L’insolito bianco tra i Tratturi antichi del Molise’, organizzato dalla Regione in collaborazione con la Camera di Commercio.

Per l'occasione, lo chef Antonio Mastrantuono ha proposto due piatti semplici, gustosi, ricchi di Molise: il farrotto con zucca, fonduta di ovicaprino e tartufo bianco e la ricotta vaccina con tartufo bianco e miele. Così ha commentato l'assessore regionale Nicola Cavaliere, presente all'evento:



«Sua maestà, il tartufo bianco del Molise, alla conquista d'Italia e del mondo. Stamane a Fico, la più più importante fiera enogastronomica che si tiene a Bologna, l'evento degustazione con i sapori unici del nostro territorio.

Non solo tartufo, ma anche formaggio, olio di oliva, Tintilia. Un mix di sapori e odori che racconta bene il nostro territorio, piccolo ma ricco di gusto e genuinità. Piatti apprezzati da un pubblico curioso ed esigente, una bella vetrina in generale per il made in Molise e un'opportunità ghiotta per le aziende locali. Lavoriamo tutti insieme per proiettare sempre di più la nostra regione nel futuro».