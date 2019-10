Lavoro per i giovani, occorre saper creare turismo di valore

TERMOLI. La città potrebbe godere di ottima salute economica entro 5 anni, anche se l’Italia continuasse a scendere nel baratro. E potrebbe dare lavoro non solo ai termolesi e non solo ai giovani. Insomma un’isola felice, un territorio di prosperità. La tesi non è né bizzarra né provocatoria, ma si basa su fatti reali. Procediamo per ordine.

La Vision di Termoli

Senza una vision non si va da nessuna parte e si rischia di vivere alla giornata. Vale per le singole persone, per le associazioni, per le aziende, per qualsiasi organismo. E vale anche per una cittadina. Ma qual è la vision più opportuna per Termoli?

Scontato che ad essa (vision) dovrebbe corrispondere per i cittadini un risultato tangibile ci chiediamo: quest’ultimo, cosa potrebbe essere se non il lavoro? Che rappresenta la priorità delle priorità?

A questo riguardo, a livello nazionale, il pensiero dominante (che può anche non corrispondere a quello giusto) dice che non deve essere lo Stato a produrre posti di lavoro, ma le imprese. Non è qui il caso diconfutare questa tesi. Ma portandoci ad un perimetro che più ci interessa, quello comunale, è mia piena convinzione che i Comuni possono essere anche imprenditori e produttori di posti di lavoro. Non tutti, ma Termoli certamente sì.

Suddetta convinzione è a sua volta facilmente convincente perché si basa tra l’altro su un pensiero banale che appartiene a molti cittadini “se la vocazione di Termoli è il turismo, basta spingere opportunamente in questa direzione e si creeranno posti di lavoro”.

Ma occorre specificare cosa significa opportunamente? Infatti se offriamo soltanto mare, sole, sabbia, ombrellone e cabina, andiamo in competizione con decine di paesi e cittadine di maredella regione e fuori regione. E quindi sarà opportuno e necessario offrire molto di più e di molto diverso.

E Termoli fortunatamente (rispetto a sole mare ombrellone e cabina) ha molto di più da offrire: delle unicità specifiche trovabili solo a Termoli. Che però vanno curate evidenziate comunicate a livello nazionale ed internazionale. E questo lo può fare solo il Comune. E lo ribadiamo. Suddetta fortuna ed opportunità non è che appartiene a qualsiasi sindaco di qualsiasi paese cittadina o città bagnata dal mare. Ma al sindaco di Termoli si.

A questo punto la vision è chiara: Termoli, attraverso le sue specificità turistiche ed una governance coesa ed aperta può avereun Turismo di Valore in grado didiventare la principale fonte primaria di posti di lavoro.

Motoredel Molise

Una cittadina che vuole crescere svilupparsi e produrre posti di lavoro attraverso il turismo ed in altre parole diventare il motoredel Molise, pur lasciando che Campobasso ne rimanga il capoluogo, necessita di due fattori:la coesione del mondo politico termolesee l’apertura alla creativitàdei cittadini

Coesione del mondo politico termolese

Circa l’opportunità di unire le forze del mondo politico ho già scritto più volte. Ho già espresso la necessità di operare tutti insieme: governo ed opposizione. Prima avversari ed alleati operosi dopo le elezioni insieme nella distruzione del degrado e della bruttezza enella costruzionedel decoro e della bellezza.

Il soddisfare suddetta necessità dovrebbe essere automatico come aprire gli occhi al risveglio mattutino. D’altronde è immaginabile che un’azienda che vuole crescere, espandersi territorialmente abbia al suo interno delleforze che remino contro? Certamente no. Ed allora, perché al fine di avere risultati brillanti (un turismo di valore con relativi posti di lavoro) la necessità della coesione non dovrebbe valere ugualmenteper il vertice politico di una cittadina?

Forza creativa dei cittadini

Per una Termoli che abbia appeal turistico nazionale ed internazionale occorrono creatività e capacità di progettare il futuro. E non si può pretendere che suddette qualità provengano solo dal gruppo degli amministratori comunali. Mentre è giusto pensare che esse risiedano in abbondanza nella cittadinanza per una semplice questione numerica. Insomma è più facile od almeno probabile che la forza progettuale di migliaia di persone sia maggiore di quella di alcune decine.

In relazione a quanto detto il vertice posto al governo di Termoli avrebbe però il compito di organizzare e coordinare la creatività potenziale dei suoi cittadini.

Non è questa la sede per esporre in dettaglio il come attivare la partecipazione della cittadinanza, ma certamente una via può essere quella dei gruppi di lavoro.

Ciò che è importante è tenere presente l’obiettivo: l’ottenimento di un turismo divalore (e che porta turisti per tutto l’anno). A solo titolo di esempio quello culturale (Macte, Iniziative su Federico II, Museo antropologico, il turismo congressuale, il turismo da diporto, il turismo di Unicità (a. La triade spiaggia- muraglione- Castello ne relativo Festival internazionale dei fuochi di artificio, b. Il monumento il Sogno simbolo unico a livello mondialedell’ora 1 da Greenwich per tutta l’Europa Occidentale, c. La Passeggiata - Terrazza di Federico ).

Sintesi

Termoli ha la fortuna di essere strutturalmente bella. Il turismo rappresenta la sua miniera. Ma affinché sia una miniera d’oro che produca la gran parte del lavoro in futuro per tutto l’anno ed indipendente dalla tecnologia (il mostro che divora posti di lavoro e di cui non si sa quando sarà sazio) occorre aggiungere al turismo di base (quello che utilizza sole mare sabbia, ombrellone e cabina) in permanente competizione con qualsiasi paesino bagnato dal mare, quello di valore (culturale, congressuale, da diporto, di unicità).

Per realizzare quest’ultimo occorre un’amministrazione coesa e promotrice della partecipazione della creatività dei cittadini. In altre parole necessita una governance compatta ed aperta. Solo in questo caso il futuro dei giovani a Termoli diventa una certezza.