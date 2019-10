Lavori urgenti al Porto ma la gara d'appalto è da rifare

TERMOLI. Punto e a capo sulla vicenda dei lavori al Porto di Termoli, con parte del viale della Guardia costiera chiuso dal 18 gennaio 2018 e con due estati già alle spalle.

Andata deserta la prima sortita pubblica per affidare i lavori di ripristino delle opere di difesa del porto di Termoli (scogliera molo nord-est) e riparazione dei fenomeni di sgrottamento conseguenti all’erosione costiera.

Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sulla piattaforma telematica E_Procurement della Regione Molise l’Avviso pubblico di Manifestazione di interesse volto all’individuazione, mediante sorteggio telematico, di n. 3 (tre) operatori economici da invitare alla procedura negoziata, il cui termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 12.00 del giorno 24 giugno scorso.

Entro il termine di scadenza sono pervenute 37 manifestazioni di interesse; in data 26 giugno, attraverso la piattaforma E_Procurement della Regione Molise, si è proceduto al sorteggio telematico di 3 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, così come precedentemente determinato e disposto nell’Avviso Pubblico di Manifestazione d’Interesse;

L’8 luglio scorso è stata inviata ai 3 operatori economici sorteggiati dal sistema la lettera d’invito e che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 12 del giorno 17 luglio.

Successivamente si è proceduto all’apertura della gara sul sistema telematico e si è riscontrato che nessuno dei 3 operatori economici invitati ha presentato offerta e che pertanto la gara sulla piattaforma E_Proc è risultata deserta.

Al termine delle operazioni il verbale di gara veniva trasmesso dal Rup, Maria Pina Izzo, al dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime –Idrico Integrato, al fine di comunicare l’esito delle operazioni.

In virtù della gara deserta occorre procedere all’indizione di nuova procedura e che risulta necessario procedere quanto prima e con urgenza all’esecuzione dei lavori per evitare il peggioramento dello stato dei luoghi e della viabilità di accesso al molo nord est del porto di Termoli, poiché le attuali condizioni locali rendono indispensabile l’utilizzo di quel tratto di viabilità al fine di evitare un grave danno all’interesse pubblico.

Per questo, facendo leva sulla normativa vigente, è stato deciso di indire una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo inferiore all’importo a base d’asta, per l’affidamento dei lavori di ripristino delle opere di difesa del porto di Termoli (scogliera molo nord-est) e riparazione dei fenomeni di sgrottamento conseguenti all’erosione costiera, come da progetto esecutivo approvato con determina del Direttore del IV Dipartimento.