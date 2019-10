TERMOLI. La nostra pagina domenicale, come sta avvenendo – cronaca permettendo – ormai da quasi un anno e mezzo, è dedicata a esercizi di stile e di pensiero sulle potenzialità poco espresse e sulla storia del territorio, affidate a un termolese emigrato da oltre 40 anni a Milano.

Ci riferiamo a Luigi De Gregorio, la cui rubrica Storia&Amarcord è seguita, anche se da aneddoti del passato sta mutando pelle in veri e propri editoriali orientati al futuro della città di Termoli.

Proprio stamani abbiamo pubblicato un monito, quello di elevare un turismo di base, che mai è mancato da queste parti, a un turismo di valore, aggiunto, per creare sviluppo e occupazione, specie giovanile.

Obiettivi legittimi, nobili e ambiziosi.

Abbiamo riflettuto a quelle parole scritte con amore verso la costa adriatica termolese quando ci siamo affacciati in prossimità dell’ora di pranzo sulla terrazza di Sant’Antonio, oggi, domenica 13 ottobre, scrutando all’orizzonte barche a vela, persino canoe e bagnanti sulla spiaggia e qualche temerario in acqua, addirittura.

Certo, il meteo di inizio autunno è stato quanto mai dolce e profetizza quella chimera che si chiama destagionalizzazione, ma riusciremo mai nell’impresa?

Su tutto il litorale Nord un solo lido ha ancora insediati ombrelloni e lettini, servizio che crediamo sarà davvero gradito da chi non rinuncia a questi scampoli in zona ultra Cesarini. L’auspicio è davvero sfruttare quello che ci è stato donato, in altri comprensori balneari lo si è fatto.

Gli stranieri, ad esempio, al netto di polemiche su quanto e cosa offra la città, sono avvezzi a viaggiare in periodi di zero stagione, come li chiameremmo noi, vincolati al periodare classico di giugno-settembre.

Potremmo ragionarci su.