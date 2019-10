ROTELLO. Mercoledì 9 ottobre 2019 il progetto di “Recupero e trasformazione della Chiesa di San Rocco in Teatro – Rotello” è stato premiato durante il festival di architettura Bigsee a Lubiana, come migliore opera pubblica.

Il progetto, redatto ed eseguito dall’architetto Luigi Valente e il geometra Mauro di Bona, per il comune di Rotello, utilizzando i fondi FESR - PAI CRATERE 01 "Sostenibilit@acoglienza", è stato pubblicato dalle principali riviste, italiane e straniere, del settore architettonico, come Domus. Pubblicato sulle testate social delle varie riviste ha ricevuto oltre 21.000 apprezzamenti da tutto il mondo.

Selezionato per il call for project “Le Trasformazioni Urbane Innovative”, organizzato dal CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) in mostra ad Aosta, esposto in occasione del Convegno “Progettare il Paese” presso il Forte di Bard (Valle d’Aosta) nei giorni 11-12 ottobre 2019.