TERMOLI. Un giorno importante per Valerio Colonna, che ha sconvolto in positivo la sua vita parallela a quella lavorativa che questo termolese residente a Modena svolge quotidianamente, cioè la passione di scrivere poesie dedicate alla sua terra natia.

Nei primi giorni dello scorso settembre, Valerio riceve una notizia davvero bella e inattesa: la giuria del premio letterario "Ut pictura poesis Città di Firenze", riunitasi a Francavilla al Mare, presieduta da Massimo Pasqualone e composta da Alice Di Francescantonio, Simone Versani, Maria Basile, Teresa Pezzi, Maria Tersa Antonarelli (poetessa e autrice di numerosi saggi poetici e termolese di nascita), Daniela D'Alessandro, Monica Ferri, Mariagrazia Genova e Sara Caramanico Galiè, presidente del Comitato Scientifico di irdidestinazionearte, ha giudicato meritoria di premio e citazione tra le poesie in concorso nelle varie sezioni giudicate quella con cui ha partecipato il nostro Valerio Colonna, una poesia tratta dal libro "Foto INversi, prospettive di vita Emozioni Visive", in foto e versi di Antonio Perrotta e Valerio Colonna.

Ieri a Firenze si è tenuta la cerimonia di premiazione e il nostro concittadino, giunto con sua moglie Biancamaria e i suoi due splendidi figlioli, era davvero molto emozionato per via del fatto che è la prima volta che riceve un premio e per di più di questa importanza. A lui facciamo un grandissimo in bocca al lupo perché questo sia il primo di una lunga serie. Colonna si aggiunge alla già nutrita schiera di termolesi ai quali la nostalgia per la propria città e la terra natia fa sviluppare in loro il senso d'appartenenza e di amore per Termoli, che si traduce in espressioni poetiche: ricordiamo la poetessa e scrittrice di saggi termolese Maria Teresa Antonarelli, direttamente interessata a questo premio, non dimenticando tutti gli altri che sono senza dubbio l'orgoglio termolese trasportato fuori dai confini cittadini