Ampliamento del cimitero, pubblicato l'avviso sulla variante parziale al Prg

TERMOLI. L’obiettivo è non vedere più bare accatastate all’obitorio del cimitero di Termoli. La penuria di spazi tumulativi è spesso balzata alle cronache negli ultimi anni, con proteste e denunce, perché l’attuale camposanto ha avuto difficoltà a ospitare chi trova pace eterna.

Passo in avanti concreto per il project financing sull’ampliamento del cimitero.

E’ stato pubblicato il 10 ottobre scorso l’avviso pubblico relativo alla variante parziale al Piano regolatore generale, propedeutica proprio all’ampliamento dell’attuale sede cimiteriale.

«Vista la delibera di Consiglio Comunale del 3 maggio 2019 n. 19 avente per oggetto: “Finanza di progetto per l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e della progettazione e realizzazione dell'ampliamento dell'esistente cimitero (art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016) – Ratifica verbale di conclusione della conferenza di servizi decisoria – Approvazione progetto definitivo e contestuale adozione di variante urbanistica (art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001)”; preso atto che mediante la suddetta delibera è stato approvato il progetto definitivo riguardante l'ampliamento dell'esistente cimitero comunale con contestuale adozione di variante urbanistica, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001; l’amministrazione comunale avvisa che tutta la documentazione relativa alla variante urbanistica del Comune di Termoli è depositata in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale in Via Sannitica n. 5 – Ufficio Segreteria Comunale, per trenta giorni interi e consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Termoli, ovvero entro e non oltre il giorno 13 novembre 2019; la documentazione è costituita dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03 maggio 2019 e dagli elaborati tecnici di riferimento; le eventuali osservazioni, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, dovranno essere redatte su competente carta bollata e presentate al protocollo generale entro il trentesimo giorno successivo al termine fissato per il deposito. Tali osservazioni possono essere formulate da qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, avranno facoltà di intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990».

L’avviso è a firma del dirigente all’Urbanistica Silvestro Belpulsi.