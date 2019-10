TERMOLI. Questa mattina il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha incontrato i tre exchange students Intercultura ospitati a Termoli per un intero anno scolastico: Aim dalla Thailandia, Arianna dalla Bolivia e Logan dagli Usa.

Le ragazze, accompagnate in Municipio da una volontaria del centro locale di Pescara di Intercultura e da Marcella Stumpo, Consigliere della Rete della Sinistra, hanno voluto donare al sindaco alcuni piccoli oggetti, simbolo dei loro Paesi di provenienza, in segno di gratitudine per l’accoglienza che la città sta dimostrando loro. Tutte e tre, infatti, hanno detto di aver trovato grande disponibilità e calore da parte delle famiglie ospitanti, dei compagni di scuola e dei professori degli Istituti che le hanno accolte come studentesse, l’IIS Boccardi Tiberio per Arianna e Logan e l’IISS Alfano per Aim.

Nel dare loro il benvenuto ufficiale nella nostra città, il sindaco si è mostrato molto interessato alle attività di Intercultura, ha apprezzato in particolar modo la generosa ospitalità che le famiglie termolesi stanno offrendo a questi studenti, una buona pratica iniziata lo scorso anno e aperta a chiunque voglia accogliere un giovane straniero selezionato dalle sedi internazionali di AFS.

L’Associazione AFS Intercultura, che promuove progetti scolastici internazionali è una Onlus sotto la tutela del Ministero degli Esteri. Collabora inoltre col MIUR, l’Unione Europea e l’Unesco. E’ presente in 65 nazioni ed è gestita e amministrata da volontari. Ogni anno più di 800 ragazzi da tutto il mondo vengono accolti nel nostro Paese e 2.200 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio all’estero, grazie anche alle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Intercultura, da enti pubblici e aziende private.

Negli ultimi anni diversi ragazzi di Termoli hanno seguito un programma scolastico all’estero in Usa, Russia, Honduras, Brasile, Argentina. In questo momento Giorgia Di Lisio, alunna dell’IIs Boccardi Tiberio, sta frequentando il quarto anno presso una scuola di Waterford, Irlanda.

Il 10 novembre scade l’iscrizione per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.intercultura.it oppure ci si può rivolgere all’IIS “Boccardi Tiberio” di Termoli.