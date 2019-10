TERMOLI. Sotto l'organizzazione del circolo canottieri Termoli, si è svolta nella mattinata di ieri la regata locale in onore di San Francesco, che è stato accompagnato con i remi in processione come San Basso, un onore per tutti i vogatori partecipanti.

Per la categoria femminile la classifica sul podio è la seguente:

1.Maruzzelle

2.Tracine

3.Diomedee.

Per la categoria maschile:

1.Barracuda

2.Sharks

3.Sbarroni.

L'evento è stato patrocinato da Capitaneria di Porto-Guardia costiera, Regione Molise, Comune di Termoli e Ficsf.