«Bene il raddoppio, ma perché non ripensare al progetto dell'interporto?»

TERMOLI. Forse andrebbe rimeditata la realizzazione di un mini-interporto. Dove vent’anni fa con lungimiranza era previsto a Termoli-Pantano la realizzazione dell’imponente opera. Circa vent’anni fa era previsto, alle porte del Molise, sulla futura Tav Adriatica, un grande Interporto, forse troppo grande, a servizio del nostro Nucleo Industriale e di un ampio territorio che andava oltre i confini molisani. Poi la crisi economica, il relativo rallentamento degli investimenti del comparto della logistica su rotaie nel nostro Paese, complice di una dose esagerata di dubbi degli attori del momento alla guida sia del Comune di Termoli che della Regione Molise, nonché del dicastero dei Lavori pubblici nazionale, si decise prima la delocalizzazione dell’opera e poi il definitivo abbandono, con la perdita di ingenti risorse già disponibili allora della Ue, Nazionali e Regionali e con un’ampia area già acquistati a tal fine dalla Regione, a Pantano di Termoli, di circa 45 ettari, spendendo sei milioni di Euro, che ancora oggi sono tutti lì, disponibili e abbandonati.

Ma il tempo trascorso e la conseguente constatazione dei gravi problemi ecologici che affligge il nostro pianeta ha fatto riemergere la necessità di rafforzare il trasporto merci su rotaie, riaccelerare il Programma Ue delle Tav di oltre vent’anni fa per diminuire parimenti quello su gomma per produrre meno inquinamenti. Pertanto nel contempo si è riavviato anche la ripresa dei lavori sulla nostra tratta Termoli-Lesina, (guarda caso, l’ultima rimasta da fare sull’intera tratta della linea tav adriatica BO/LE), del programma Ue. Sull’Adriatico era ed è ancora previsto il “Corridoio 5”, che consiste innanzitutto nell’ammodernamento della linea ferroviaria adriatica con il raddoppio dei binari, renderli più sicuri per treni veloci e quindi ottenere il fatidico Tav, (Treni ad alta velocità) anche sulla nostra linea adriatica, promuovendo quindi il trasporto merci su rotaie, la crescita e lo sviluppo delle popolazioni su tutto il territorio della dorsale adriatica.

Ora sulla tratta in esecuzione, Termoli – Lesina invece stanno per compiere un grave danno sulle popolazioni di oggi ma di più per quelle di domani, di proporzione nefaste, in quanto si pensi che da San Severo, dove di recente è stata realizzata una nuova e moderna stazione multimodale e fino a San Salvo, quindi per oltre cento chilometri, attraversando l’intero Molise, dove ora si stanno eseguendo i lavori di raddoppio per aumentare la velocità, lasciando al loro posto, sei (dico 6) piccole stazioncine dell’800, alcune come futuri musei: Montenero/Petacciato, Termoli, Campomarino, Chieuti, Ripalta e Lesina che oggi, ma oltretutto domani tutte inadeguate al trasporto merci, sono e resteranno solo per passeggeri, ma per i treni locali perché i veloci nemmeno ci si fermeranno.

Ora ci si chiede quale sviluppo, quale beneficio e impulso allo sviluppo e all’occupazione hanno pensato di arrecare a questo territorio, San Salvo/Lesina, i soloni che hanno deciso e progettato questa tratta senza uno scalo merci moderno? Quale costo/beneficio per il nostro futuro hanno calcolato per questo territorio, uno dei più arretrati del centro Italia? Queste domande rivendicano risposte, chiare e convincenti che non potranno cadere nel qualunquismo dei costi/benefici odierni o con rimedi di accordi compensativi.

Oggi un plauso e un merito va ai nostri baldi amministratori Comunali, in primis Termoli, Campomarino e Petacciato, con l’apporto determinante e deciso della Regione, che hanno riaperto un serrato confronto con le Ferrovie dello Stato, affinché nella tratta molisana della futura Tav adriatica fosse realizzata una moderna stazione intermodale. Anche a sostegno del nostro Nucleo Industriale, (uno dei più imponente e moderno del Mezzogiorno), dove già insiste, sì poche aziende, ma alcune di calibro internazionale, che senza l’utilizzo del trasporto veloce delle merci su rotaie, in futuro avrebbero vita difficile. Con tutte le catastrofiche conseguenze occupazionali, determinando per l’intera regione il collasso finale. Tornare perciò oggi, a meditare per un “mini Interporto”, dove era già previsto vent’anni fa, è quanto mai attuale e importante, plausibile e ragionevole. La palla del futuro destino del Molise è oggi nelle mani dei nostri baldi governanti, buon lavoro.

Antonio Di Rocco