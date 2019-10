Cinghiali serviti in trattoria, la filiera corta delle carni selvatiche

LARINO. I cinghiali potrebbero diventare una risorsa. Di recente a valutare questa ipotesi sono stati i sindaci del “Biodistretto del Molise” che si sono riferiti ad una soluzione collegata al tema della filiera corta delle carni di selvaggina, a cui il mondo venatorio potrebbe guardare con interesse. Tale possibilità potrebbe contribuire a risolvere il problema del numero degli ungulati, producendo ricchezza e posti di lavoro e sicurezza igienica sempre che il Consiglio regionale prenda in considerazione tale possibilità che, riducendo il numero degli animali, crei – nel contempo – “posti di lavoro, business economico legato alla produzione, trasformazione e vendita delle carni, maggiore sicurezza, meno danni all’agricoltura”.



Insomma si tratterebbe di trarre beni, servizi e reddito dalla fauna selvatica. I sindaci ritengono che siano due le strade principali per farlo: 1) catturare l’animale nel suo ambiente per destinarlo ad un consumo di tipo alimentare; 2) utilizzarlo a scopo didattico, apprestando oasi e riserve che ne proteggano una grande percentuale del territorio al fine di incentivare persino il turismo. Basterebbe collocare le cose – dicono - in una visione ampia ed interdisciplinare che provi a mettere insieme la necessità di ovviare al problema della loro diffusione massiva con il bisogno di fare impresa, di proteggere il territorio e la sicurezza dei cittadini. Messe così le cose, il problema diventerebbe quanto meno poco assillante alla luce di ciò che, in pratica, già avviene con tanto pericolo per la pubblica salute.

La cronaca riferisce continuamente di cinghiali, sempre più audaci, avvistati - persino in pieno giorno - nei centri abitati. Se n’era preoccupato l’ex-cons. regionale Di Pietro ravvisando l'opportunità di procedere ad una carneficina. Un provetto cacciatore ebbe a riferirci:"Oramai, un po' dovunque, operano in Molise locali di somministrazione di alimenti e di bevande che ricettano animali ammazzati; e, poiché risulta che i titolari non siano dèditi alla caccia, può dedursene che, dietro certe 'ammazzatine', ci sia solo il 'business'". Le parole dell'amico lasciarono intendere che sarebbe stato necessario richiamare l'interesse delle Forze dell’ordine (e, segnatamente, quelle del Nas dei Carabinieri) sulla questione. "La storia va avanti da tempo perché, in periodi di crisi, tutto può contribuire a costituire reddito; di qui la mattanza di selvaggina di cui fanno la spesa non solo i cinghiali quand'anche i caprioli, le lepri, le lumache; e, per quanto riguarda il regno vegetale, gli asparagi e l'origano, i funghi ed i tartufi. L'indotto è notevole e gli introiti, conseguiti in nero, si fanno importanti". Ma il cons. Di Pietro, nella sua esuberanza, perseverava soltanto in una crociata offensiva, benché vi fossero da sottolineare ben altri aspetti. Questi ungulati sono diventati di una invadenza unica per i danni inferti all’agricoltura e per i pericoli che apprestano a chi si avventuri nei boschi o agli automobilisti lungo le strade.

Dopodiché si configura la domanda ultima: che fine fanno gli esemplari ammazzati (a centinaia) nel territorio che va dal Trigno al Biferno? Semplice ipotizzarne la destinazione finale e la possibile cessioni a terzi a fini alimentari. In questo caso saranno state rispettate tutte le precauzioni sanitarie previste in via preventiva? Ed i presumibili corrispettivi in danaro avranno ricevuto l'ossequio fiscale previsto dal legislatore? Insomma, per dirla terra-terra, si possono cedere senza infingimenti le mezzene ai privati che somministrano alimenti e bevande al pubblico, atteso che questi animali sono portatori di gravi patologie alla medesima stregua dei maiali domestici i cui allevatori, però, vengono sottoposti a rigide regole volute dalle leggi veterinarie e da quelle fiscali? Nella sostanza chi fa ipotesi del genere ha tutte le ragioni dalla sua parte, considerato che persino i miti cercatori di funghi e coloro che si dedicano ai tartufi vengono resi destinatari dei rigori di norme che prevedono sanzioni pesantissime, mentre gli ammazzatori di selvaggina possono impiparsi di regole sanitarie e tributarie, incidendo alla grande su di un patrimonio faunistico che, in definitiva, appartiene alla Regione stessa.

Claudio de Luca