GUGLIONESI. Uniti per la bellezza del creato. Questo è il motto dei bambini di V elementare di Guglionesi che, insieme alle catechista Marianna e Marina, cercano di esser da esempio per essere dei buoni Cristiani. Perché, se è vero che per esser un buon cristiano non si deve peccare, si deve andare in Chiesa, è pur vero che bisogna rispettare quello che Dio ci ha donato con tanto amore: la Terra. Il buon cristiano lo riconosci anche e soprattutto da queste cose. Piccoli accorgimenti che servono a tutelare un pianeta che a poco a poco muore. Grazie a una ragazzina quasi coetanea ai giovani di V, qualcosa si sta smuovendo.

Qualcuno pensa che sia ora di agire per far sì che la nostra Terra torni a vivere. Torni a esser rigogliosa, torni a splendere di luce propria, quella luce che solo Dio può dare. Armati di guanti e sacchi, hanno dato il loro contributo nel ripulire alcune piazzette del paese. Un impegno che, anche sotto forma di gioco, vuole essere un monito per i loro coetanei ma anche per i più piccoli e più grandi. Una terra giusta per un cittadino giusto. Una terra giusta per una città giusta. Un tema dove ogni istituzione: scuola, casa, palestra, municipio, debbano funzionare bene per poter vivere meglio e cosa importante ogni cittadino, figlio, educatore è tenuto a fare rispettare le dovute regole. In tutto questo un ruolo importante lo assume il "cristiano". Il cammino di fede non può escludersi da questi doveri.

Il buon cristiano non è solo colui che la domenica va in chiesa. La chiesa è tale quando trova riscontro fuori. Quando riesce a testimoniare agli altri come si può essere cristiani al di fuori delle mura. Dio padre ci ha donato qualcosa di grande, il creato. Ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, dei capolavori, ognuno con la propria personalità ma belli ai suoi occhi. Come dice la Genesi: “In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo».