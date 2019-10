Attiviamo il servizio WhatsApp: un filo diretto con tutti voi

TERMOLI. Da oggi hai uno strumento in più per comunicare con noi e con tutti i lettori di Termolionline. Vuoi segnalare qualcosa? Fallo con WhatsApp e il nostro nuovo numero che abbiamo scelto apposta per essere facilmente ricordato: 392.0608288. Memorizzalo sul tuo smartphone sotto la voce Termolionline e portalo sempre con te.

Dopo ormai 12 anni di frequentazione quotidiana abbiamo scelto di instaurare un filo ancora più diretto, con tutti voi, attivando un numero dedicato dell’app di messaggeria istantanea WhatsApp, davvero uno dei canali di comunicazione più utilizzati per essere sempre più connessi e disponibili, potremmo dire reciprocamente, nel segnalarci problematiche e quanto riterrete opportuno ma non solo, anche ricevere il flusso informativo che viene pubblicato giornalmente, ora dopo ora, da Termolionline.

Il numero prescelto è 392.0608288 e lo trovate già presente anche in coda a tutte le news inserite nel portale.

Con la nostra presenza su WhatsApp acceleriamo l’offerta social, già altamente presente con la pagina Facebook e presto anche con l’estensione dei contenuti su Instagram.

Potrete segnalarci con foto e video, ma anche con messaggi testuali, problematiche personali e del territorio, storie, curiosità e anche fatti di cronaca a cui assisterete personalmente.

Il numero 392.0608288 va memorizzato sul vostro smartphone o sul vostro tablet, dopodiché potrete mandare un messaggio di conferma con emoticon del cuore e di fianco la parola Termoli, attraverso cui sarete inseriti nella nostra lista di utenti, a cui sarà inoltrata l’offerta informativa.

L’auspicio è consolidare sempre più il rapporto con l’utenza e quel ruolo di punto di riferimento del territorio e della comunità termolese e non solo.