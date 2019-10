“Una piccola finestra sul mondo”: ​alla Fiera d’Ottobre lo stand dello Sprar di Larino ​

LARINO. In occasione della 277esima della Fiera d’Ottobre di Larino, andata in scena dal 9 al 13 ottobre scorso, il centro Sprar locale, gestito dalla cooperativa Medihospes, ha partecipato all’evento con un proprio stand etnico. Un piccolo grande spazio multiculturale gestito dagli ospiti del centro di accoglienza.



I visitatori sono stati accolti con il sorriso di tutti i 40 migranti del centro i quali, con l’aiuto dell’equipe del centro, hanno spiegato le finalità e l’importanza dei progetti Sprar in Italia e in particolare a Larino. Hanno consegnato delle brochure informative e mostrato i tanti lavori, e iniziative, che durante l’anno vengono svolti. Molto apprezzati gli oggetti creati attraverso il riciclo ecologico. Non sono mancate alcune pietanze locali e, infine, per i più giovani la possibilità di farsi fare le treccine.

Lo stand multietnico dello Sprar frentano è presente alla Fiera d’Ottobre dal 2014. Nel tempo è diventata un piccola finestra sul mondo dove poter conoscere, interagire e socializzare con persone, metodi e costumi di mondi lontani e scoprire che in fondo siamo tutti uguali, tutti esseri umani.