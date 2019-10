TERMOLI. Tempo fa fu girato un film tratto da un libro che s'intitolava "L'uomo e il Mare": ecco, se noi dovessimo trovare a Termoli un personaggio ideale per interpretare questo film, la scelta non potrebbe che ricadere su di lui, Giuseppe Marinucci, meglio conosciuto da tutti come " Peppine Mussoline". Questa mattina, all'età di 85 anni, intorno alle 10, ci ha lasciati per sempre. La sua vita dedicata al mare, ma soprattutto al porto che era probabilmente, anzi senza probabilmente, il suo habitat naturale tanto da dirci sempre: "Quando non ci sarò più qui sulla terra, seppellitemi in mare".

Ormai da oltre sei anni, un gruppetto di amici, tutti i santissimi giorni, anche per pochi minuti si ritrovava sempre in estate, autunno, inverno e primavera, la mattina e spesso anche il pomeriggio, al porto turistico presso il bar "Sottovento", Peppino è il nostro faro, il nostro spirito guida, la nostra enciclopedia del mare, del porto e di tutto quanto è inerente al mare e al navigare. Peppino, ora come faremo senza la tua presenza, tu, istituzione naturale del Porto di Termoli, tu che avevi consigli per tutti, tu che eri un punto di riferimento per piccoli, adulti e anziani. Io, insieme a Maurizio, Enzo, Livio, Silvio, Egidio, Gianfranco, ho imparato più cose marine da te in questi sette anni di frequentazione quotidiana che in tutta la mia vita. Oggi il gruppo degli amici del Sottovento, dopo essere stati "benedetti" da te ieri sera come ci aveva riferito Maurizio, è uscito in barca al largo per una piccola battuta di pesca con canna, e tu sempre a Maurizio, ieri sera hai detto scherzando, quale pentola devo preparare per mangiare il pesce che pescate domani (oggi)? Invece ci stavi preparando un bello scherzo, come ti piaceva fare ogni tanto a noi, eravamo appena usciti al largo, stavo facendo anche una diretta Facebook con la speranza che tu a casa la stessi vedendo sul computer, invece la telefonata di tua figlia Paola ci ha spiazzati: "Papà non viene più al porto...", ha detto tra i singhiozzi del pianto, lo stesso pianto che mi sta colando sul viso mentre sto scrivendo questo tuo ricordo caro zio, nonno, fratello di tutti Peppi', ricordo che avrei preferito fare il più tardi possibile.

Erano già alcuni giorni che non ti vedevo a causa di miei impegni di lavoro, ma le notizie su di te le ricevevo comunque e mi dicevano di un po' di spossatezza, ma siccome sapevo che eri una roccia non mi ero preoccupato. Oggi invece sono qui insieme agli altri amici tornati in fretta e furia dal mare, a piangere la tua morte che ancora non riusciamo a metabolizzare perché ci sembra impossibile che possa essere successo.

Negli ultimi tempi ci hai fatto spaventare tante volte, ma tu hai sempre superato tutto, e sono tante le cose belle che ci hai onorato di vivere accanto a te e a tua moglie Angiolina, un angelo di nome e di fatto, ai tuoi figlioli e a tutta la tua famiglia davvero speciale: Paola, Daniele, Stefano e Angelo, le loro famiglie e quei tantissimi nipotini che erano la tua gioia: ricordo una foto tua e di tua moglie assieme a tutta la discendenza, una foto bellissima. La grande festa che hai fatto per il titolo di Cavaliere, le tante cenette assieme agli amici. Peppino, da domani non vederti arrivare più al Sottovento per i nostri quotidiani incontri e le chiacchierate, i consigli che ci hai dato sempre... come faremo a sopportare che tutto questo non ci sarà più? Ti voglio ricordare, ti vogliamo ricordare con quel tuo sorriso sornione da vecchio Lupo di Mare che tanto ci piaceva stampato sul tuo viso: ecco, ti ricordo e ricorderemo tutti così, ti abbiamo voluto bene e se puoi insegna anche agli angeli lassù tutto il tuo sapere e le esperienze che hai accumulato in questi anni. I funerali si terranno domani mercoledì 16 ottobre alle ore 16:00 presso la Cattedrale di Termoli.

L'editore Nicola Montuori, il direttore Emanuele Bracone, la redazione al completo sono vicinissimi alla famiglia Marinucci in questo tristissimo momento.