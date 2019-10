Gian Luca Rana presenta il Festival del Futuro di Verona

VERONA. Chi si aspetterebbe che un pastificio di San Giovanni Lupatoto sia in prima linea per aprire la strada dell’innovazione? Eppure, è proprio il Pastificio Rana, azienda leader globale nella produzione di pasta fresca, uno dei principali promotori del Festival del Futuro, il grande evento che si svolgerà a Verona il 16 e il 17 Novembre.

L’iniziativa è stata fortemente voluta da Gian Luca Rana, CEO Pastificio Rana, che spiega con queste parole la genesi dell’iniziativa: “Bisogna mettere benzina dove il fuoco può ardere”. Il fuoco da accendere è quello della creatività dei giovani e di chiunque abbia il coraggio per mettersi in gioco e proporre idee innovative per cambiare, in meglio, il nostro futuro

Durante il Festival del Futuro Harvard Business Review, le Università di Verona, l’Università Bocconi e i politecnici di Torino e Milano, coinvolti nel progetto e tutti gli altri partner e relatori metteranno a fattor comune: conoscenza, esperienza e strumenti per affrontare le sfide che ci aspettano.

Tutto questo avverrà su un territorio da sempre generoso e portatore di uno spirito imprenditoriale che ci viene invidiato in tutto il mondo: il nord-est, per l’appunto.

L’idea di Gian Luca Rana del Festival del Futuro

L’idea è semplice e ambiziosa. L’esperienza americana ha cambiato il modo in cui Gian Luca Rana produce e “pensa” i suoi prodotti, trasformando l’azienda da produttrice di pasta a sviluppatrice di tecnologia (l’85% delle soluzioni tecnologiche presenti nello stabilimento di Chicago sono infatti proprietarie). In quest’ottica Gian Luca Rana vuole condividere questo approccio proprio in occasione del Festival, per contribuire a dare nuovo slancio all’innovazione del Made In Italy.

Il festival non sarà però un incontro per pochi addetti ai lavori, come siamo spesso abituati a vedere in Italia. Sarà piuttosto un grande evento aperto a tutti, una sorta di brainstorming collettivo, libero, creativo, dove è vietato aver paura di sbagliare. Per usare le parole di Gian Luca Rana, «se si aspetta la situazione perfetta per agire, c’è il rischio che le cose non accadano”. Il Festival Del Futuro si configura infatti innanzitutto come un inno al coraggio, un invito a cercare o meglio a creare nuovi mercati e a raccogliere con entusiasmo la sfida della competizione globale.

In prima linea, oltre a Pastificio Rana, Banco Bpm, Eccellenze D’Impresa, Gruppo Athesis e la già citata Harvard Business Review Italia. A dare il proprio patrocinio anche il Comune e le Camere Di Commercio di Verona, Brescia e Vicenza; in più, come già evidenziato, non va dimenticato l’importante coinvolgimento di realtà come i politecnici di Milano e di Torino, l’Università Bocconi e l’Università di Verona, il Festival della Scienza, Oxford Economics, l’Istituto italiano di Tecnologia e l’AsVis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile della Fondazione Unipolis e Università Tor Vergata).

Obiettivo dichiarato: allargare oltre i confini italiani la manifestazione per la seconda edizione del 2020, grazie anche al supporto della Commissione Europea che ha deciso di sostenere l’iniziativa.