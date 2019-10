Post terremoto 2018, lunedì incontro in Regione tra Toma e i sindaci

MONTECILFONE. Programmato l’incontro post sisma tra sindaci e Governatore Toma per il terremoto del 2018. Restare coi riflettori accesi sul cratere del sisma 2018 per non far cadere nel dimenticatoio problemi ed esigenze delle popolazioni di numerosi Comuni.

L’iniziativa l’aveva messa nero su bianco il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, che ha scritto al Governatore-commissario Donato Toma, per chiedere un incontro urgente coi sindaci di una vasta area interessata, composta da ben 13 località.

Una missiva sottoscritta in nome e per conto del coordinamento dei sindaci dei comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2018.

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018: richiesta di incontro coi sindaci del Cratere», l’oggetto della comunicazione pluri-istituzionale.

«Considerati i numerosi e importanti adempimenti che le strutture comunali stanno e dovranno garantire al fine di rispettare quelle che sono le direttive del Governo nazionale e delle strutture di protezione civile, e quindi di codesta struttura commissariale. Vista la necessità di avere urgenti delucidazioni e aggiornamenti in merito alle problematiche del sisma in atto e della fase di ricostruzione e discutere dello stesso in modo congiunto».

Istanza sottoscritta dai sindaci di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, San Felice del Molise e San Giacomo degli Schiavoni.

L’incontro è stato programmato alle 17.30 di lunedì prossimo, a Palazzo Vitale.