Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

Hackathon per il turismo sostenibile, Felice Pastò nel team vincitore Copyright: Iiss Majorana

TERMOLI. Si è concluso ieri il primo hackathon regionale svoltosi nella riserva MAB di Montedimezzo per promuovere la biodiversità e il turismo sostenibile utilizzando la digitalizzazione e l'industria 4.0. Il progetto ha coinvolto studenti provenienti da tutta la regione Molise: lo studente Felice Pastò della classe 4A Informatica dell'Istituto Tecnico - settore tecnologico "E. Majorana" ha lavorato in un gruppo eterogeneo formato da studenti di vari istituti molisani. Il gruppo si è distinto conquistando la vittoria grazie alla creazione di un sito web sulle attrazioni turistiche molisane. Il sito proponeva sondaggi sui vari itinerari offrendo una vasta gamma di pacchetti personalizzabili, ne citiamo solo alcuni:

- One with nature (per amanti della natura)

- Around the kingdom (per amanti di architettura e archeologia)

- Full immersion (per gli appassionati di nuoto e sport acquatici)

- Pure adrenaline (per gli amanti dell'avventura)

- Molise flavors (per la degustazione della cucina molisana). Il gruppo è stato premiato con un viaggio di istruzione, promosso dal MIUR, di 5 giorni sul veliero "La Signora del vento" e lavorerà nel golfo di Gaeta sulla biodiversità marina al CNR.