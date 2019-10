TERMOLI. Emergenza tumulativa e cimiteriale tamponata al camposanto di Termoli. In attesa che inizi l'opera di ampliamento contenuta nel project financing di cui è stato pubblicato l'avviso per la variante parziale al Prg, di cui abbiamo dato notizia due giorni fa, è stata completata la realizzazione di 4 batterie di 40 loculi prefabbricato ciascuno, per complessivi 160 spazi, che in questo periodo ponte tra "il vecchio e il nuovo" contribuirà in modo concreto a mettere da parte le criticità sulla penuria di spazi destinati alle sepolture.

Si tratta dei Lotti n. 18-19 che vennero affidati all’impresa Db Costruzioni srl con sede legale in Campobasso P.Iva 01652990704, che ha offerto il ribasso del 5,67% per l’importo contrattuale di € 133.425,15 oltre iva.