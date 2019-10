TERMOLI. «No alle barriere antirumore e soprattutto no a un atteggiamento, quello di Rfi, che viene sul territorio di Termoli, senza lasciare nulla». E' questo il verbo del comitato "Cittadini in rete", che nel pomeriggio odierno - alla vigilia della visita del gruppo ferroviario in città - torna a dare battaglia sul progetto del raddoppio ferroviario.

Una conferenza stampa ospitata dalla saletta della stazione di servizio Cannone in via Corsica e seguita quasi integralmente in diretta da Termolionline.

Argomento dell'incontro l'Impatto che il Progetto di contenimento acustico e l'inquinamento elettromagnetico( legato alla sottostazione elettrica ed elettrodotti ad altissimo voltaggio), associati al Progetto Definitivo del raddoppio ferroviario avranno sulla popolazione termolese. Pur favorevole al raddoppio, il Comitato intende offrire soluzioni migliorative.



Riproponiamo il video della conferenza stampa.