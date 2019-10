«Dateci spiegazioni su quanto è successo ieri alla Fis», Soa in trincea

TERMOLI. Dell’incidente avvenuto due giorni fa allo stabilimento Fis abbiamo dato notizia ieri e oggi a chiedere spiegazioni sono stati gli attivisti del Soa. «Martedì 15 ottobre 3 lavoratori della chimica Fis di Termoli sono stati coinvolti da incidente sul lavoro, due hanno inalato sostanze acide e colti da malore, un terzo ustionato, da più di 24 ore dall'accaduto regna il silenzio totale, ormai sembra cosa normale che dei lavoratori rischiano la salute se non la vita sui luoghi di lavoro, abbiamo appreso la notizia dai mezzi di informazione, in merito la posizione pubblica del sindacato confederalenemmeno l'ombra idem per quella aziendale, dato che non si producono pasticcini ma agenti chimici e visti appunto I risultati dell'incidente il Soa Sindacato Operai autorganizzati chiede chiarezza su questo accaduto e particolarmente è vicino ai lavoratori rendendosi disponibile per eventuali azioni e iniziative. Rinnoviamo la solidarietà e vicinanza di classe ai lavoratori in questione e alle loro famiglie».