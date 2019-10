TERMOLI. Una folla che ha gremito in ogni angolo la Cattedrale di Termoli come era prevedibile per dare l'ultimo saluto alla sua vita terrena al "Vecchio Lupo di Mare" Giuseppe Marinucci per gli amici, "Peppine Mussoline". In prima fila oltre alla famiglia, Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Presenti anche i canottieri. L’omelia funebre celebrata dal parroco di San Pietro Enzo Ronzitti, anche lui come Peppino nato e cresciuto" ca' jervelelle du paese Vicchie". Tra le cose che ha detto: "Peppino non è morto, ma vive un'altra vita non più terrena e la vivrà bene come ha vissuto quella terrena sul mare che era la sua casa, lui e il mare erano inseparabili".

Non a caso dopo il rito funebre l'estremo saluto gli è stato dato giù al porto turistico Marina di San Pietro, quello che era il suo habitat naturale, dove passava gran parte della sua giornata assieme ai suoi amici, dove gli bastava solo respirare un po’ di iodio marino per farlo stare bene: "Io quando vengo qui sto benissimo e non me ne andrei mai", questo ci ripeteva sempre nei nostri incontri quotidiani. E così hanno voluto i suoi familiari prima di portarlo nella sua tomba, fargli respirare e vivere il mare, la sua vita, per un'ultima volta. Appena uscito dalla Cattedrale, poi c'è stato un ricordo di Nicolino Cannarsa che prima in suo onore ha recitato la Poesia di Perrotta dedicata a San Basso e poi ha cantato e fatto cantare tutti la canzone che quando Peppino l'ascoltava si commuoveva sempre, "U 'Battellucce "....Ciao Peppì".

Buon vento per il tuo ultimo viaggio in mare aperto.