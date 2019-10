Missione in Afghanistan al sesto anno per la ginecologa Keren Picucci

LARINO. Torna alla ribalta la ginecologa Keren Picucci, che da sei anni è a tempo pieno con Emergency in Afghanistan, Materity di Anabah nel Panshir. E' visibile nel video pubblicato dal Fatto Quotidiano, camice bianco, capelli cortissimi e faccia da bambina. Si licenziò dall'Ospedale di Rovereto, maturati i 5 anni per poter fare una prima missione nell'Onlus. Ne fece diverse di 6 mesi e poi decise di dare un calcio all'altezzosa, ma solo di facciata efficiente, medicina italiana per fare davvero molto per salvare madri e figli in un luogo anti-medievale.

L’ospedale sorge ad Anabah, nel Nord-Est dell’Afghanistan. Keren Picucci si trova al sesto anno di missione come ginecologa e ostetrica, con eventi e persone abbandonati da ogni Dio, tra mille privazioni, una medicina di guerra. Tutte le persone dell'ambito medico che lavorano ad Anabah e Kabul e Lashkargah sono come api che affluiscono da tutto il mondo, sono consapevoli di rischiare la vita, continuano imperterriti, avendo lasciato gli agi dell'opulenza per un'esistenza molto simile all'età della pietra.