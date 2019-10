TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli non arretra di un millimetro. Tre criticità di ordine urbanistico, acustico e ambientale.

Questi i pilastri della posizione contraria, ribadita stamani in sala giunta, dove è andato in scena il terzo confronto in poche settimane, tra Comune, Regione e Rfi.

Come viene illustrato dal sindaco Francesco Roberti (affiancato nella riunione dal vice sindaco Vincenzo Ferrazzano) nelle interviste a margine dell’incontro tecnico, al quale ha preso parte anche l’ex primo cittadino Angelo Sbrocca.

Per la Regione Molise, presente anche l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Vincenzo Niro.