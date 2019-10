TERMOLI. A poche ore dalla sepoltura al cimitero di Termoli, preceduta dai funerali e dall’omaggio al porto turistico, stamani, sempre alla Marina di San Pietro, i familiari di Giuseppe Marinucci e gli amici hanno voluto fare un ultimo gesto in onore di Peppino, sulla sua panchina dove amava sedersi al fianco di sua moglie Angiolina, per guardare il mare all'infinito, una visione gioiosa per lui.

E’ stata depositata una composizione floreale con una sua foto, e poi ognuno di loro ha preso un fiore bianco e lo ha gettato in acqua lanciando un pensiero per lui che dal mare è nato e dal mare avrebbe voluto andarsene. Una cerimonia simbolica molto toccante per dare l’ultimo saluto a un uomo che solo chi non ha avuto la fortuna di conoscere non poteva amare e voler bene come noi che ogni giorno da tanti anni lo avevamo al nostro fianco, di lui si è ricordato anche Sebastiano di Pardo che ha creato una poesia per lui per questo triste evento che ci ha portato via un pezzo pregiato della nostra storia termolese. Buon vento Capitano Peppino.