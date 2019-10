TERMOLI. Stanno giungendo nella sede della Cisl gli ultimi lavori che prenderanno parte al concorso di scultura, pittura e poesia che ogni anno indicono la Anteas, Fnp, Cisl Scuola, Cisl Medici e Fim Cisl.

Un concorso che anno dopo anno acquisisce sempre più prestigio e partecipazioni: da quello che abbiamo potuto vedere oggi nella sede del sindacato Cislino in corso Nazionale a Termoli, ci sono davvero molte opere in concorso e pensiamo anche di ottima fattura, almeno ad un primo sguardo approssimativo. C'è ancora tempo per iscriversi, il concorso si terrà il prossimo 24 ottobre presso l'Hotel Meridiano .