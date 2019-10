Tornano sul Corso nazionale le statue di Benito Jacovitti e Carlo Cappella

TERMOLI. Erano state rimosse il 30 settembre scorso, sono tornate oggi sul Corso nazionale le statue in bronzo di Carlo Cappella e Benito Jacovitti, quelle che adornano (assieme a quella di Gennaro Perrotta) il centro cittadino. Sono tornate dalla fonderia che le ha riparate al costo di 3.294 euro (Iva compresa), cancellando i danni provocati da stupidi vandali.

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 la statua in bronzo dedicata a Carlo Cappella è stata oggetto di un atto vandalico da parte di sconosciuti che hanno spezzato il pennello ed imbrattato la tavolozza con disegni osceni; nello stesso mese, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, anche la statua di Jacovitti è stata danneggiata da sconosciuti che hanno con forza divelto il sigaro che sporgeva dalle labbra del suindicato fumettista.

Per questi atti vandalici sono in corso le indagini da parte dell’autorità giudiziaria e nel contempo, si rende necessario restaurare le statue vandalizzate per poter riconsegnare alla cittadinanza e ai turisti un arredo urbano decoroso rappresentato dai massimi esponenti della cultura termolese.