Come scegliere i bulbi di tulipani

TERMOLI. Il giardinaggio è una passione comune a tantissime persone. Con lo stress che caratterizza la vita odierna, chi vive in città, grazie a questo hobby, ha la possibilità di ritagliarsi del tempo di relax davvero speciale (e che porterà un risultato). Chi ha il pollice verde lo sa bene: tra i fiori più belli - e che danno maggiori soddisfazioni a chi li coltiva - ci sono i tulipani.

Per ottenere un buon risultato, è importantissimo scegliere bene i bulbi ed essere consapevoli dei trucchi più utili per coltivarli. Se stai cercando qualche informazione in merito, nelle prossime righe puoi trovare alcune dritte utili per l’acquisto e la gestione dei bulbi di tulipani.

Classificazione dei bulbi di tulipani

Quando si parla di bulbi di tulipani, è necessario ricordare l’esistenza di una classificazione che prevede una divisione in 15 gruppi. Tra questi, sono molto apprezzati i bulbi da tulipani precoci, detti anche a fiore semplice. In questo caso, abbiamo a che fare con tulipani che fioriscono al principio della primavera.

Entrando nello specifico delle varietà appartenenti al gruppo, ricordiamo la presenza dei cosiddetti tulipani Mickey Mouse, contraddistinti da un meraviglioso colore giallo e da un’altezza di circa 25 centimetri.

Se si preferiscono altre cromie, è invece consigliabile orientarsi verso i tulipani Abba, i quali garantiscono una maggior varietà da questo punto di vista. Inoltre, sono noti - e molto apprezzati - per via del loro profumo intenso.

Degna di nota è anche l’esistenza dei bulbi di tulipani precoci o a fiore doppio. In questo caso, si ha a che fare con dei fiori decisamente più alti. In questo novero è possibile inquadrare la famosa varietà Peach Blossom, contraddistinto da un inconfondibile e meraviglioso color rosa pesca.

Consigli per la scelta

Quando si punta ad acquistare dei bulbi di tulipani, tra i criteri più importanti da considerare c’è senza dubbio il calibro. Grazie ad esso si può infatti parlare o meno di garanzie di buona fioritura.

Di cosa si parla quando lo si nomina? Il calibro, che viene misurato in centimetri, altro non è che la circonferenza del bulbo. Se si parla di quelli di tulipani, con un calibro 12+ ci si trova davanti a un’alternativa in grado di garantire una fioritura di ottimo livello. Già con un 11 si è comunque a buon punto.

Come coltivarli

Passiamo ora alla fase più pratica, ossia quella della coltivazione vera e propria. Fondamentale a tal proposito è scegliere l’esposizione del terreno di coltivazione, che deve essere al sole.

Un altro aspetto importante da considerare riguarda la profondità. Chi punta a un risultato ottimale con i tulipani, dovrebbe interrare i bulbi considerando come profondità ottimale il doppio della loro altezza. Essenziale è poi posizionarli uno accanto all’altro. Per capire meglio come, basta pensare alle uova nel loro cartone.

Quando si parla di coltivazione dei tulipani è però utile considerare anche il periodo. Quello migliore sono i mesi compresi tra ottobre e dicembre. I bulbi di tulipano dovrebbero infatti evitare il più possibile le alte temperature.

Torniamo un attimo indietro e parliamo della tipologia migliore di terreno. Per dei tulipani belli da togliere il fiato, la scelta perfetta è un mix tra sabbia, terriccio da giardino e terra. La presenza della sabbia è molto importante in quanto favorisce il drenaggio. Grazie ad essa, si abbassa il rischio di avere a che fare con le radici marce.

I bulbi dei tulipani, una volta piantati, devono essere curati tenendo conto della necessità di annaffiarli periodicamente. Fondamentale a tal proposito è che la terra rimanga sempre un po’ umida.

Come già ricordato, è bene posizionare le piante in una zona in cui batte il sole. Altrettanto importante è evitare che siano eccessivamente esposte al vento. Questo fenomeno atmosferico è infatti uno tra i più pericolosi per l’integrità degli steli dei tulipani.