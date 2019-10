L'autunno rosa della Lilt, ancora visite gratuite e tante attività

TERMOLI. A seguite delle numerose richieste pervenute, la Sezione provinciale di Campobasso della Lilt ha deciso di arricchire l’evento con altre iniziative: Domenica 27 ottobre al centro la persona non la malattia all''ospedale San Timoteo c/o Sportello Lilt - Dh Oncologia (Piano terra) – ore 9.00-13.00 Per divulgare, promuovere e fornire ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie prestazioni e servizi dello sportello oncologico su prenotazione al n. 0875.714008 con dietista consulente Lilt. Servizi già espletati all’interno del progetto “Nuova vita dopo la malattia". Inoltre, riabilitazione nutrizionale - visite gratuite su prenotazione al n. 0875.714008. Mangiare bene aiuta a prevenire non solo il cancro ma anche moltissime altre malattie come l’infarto, il diebete e l’obesità. La salute, quindi, si conquista a tavola, imparando fin da bambini le regole del mangiare sano.

Inoltre, consulenza e sostegno psicologico su prenotazione al n. 0875.714008 - con psicologa/psicoterapeuta esperta. Il dolore psicologico è riconosciuto di uguale importanza a quello fisico. Con lo Sportello d’Ascolto Psicologico offriamo un adeguato supporto al paziente ed ai suoi familiari, affinché possano essere aiutati a trovare un nuovo equilibrio personale e familiare dopo la malattia.

Domenica 3 novembre - ore 9.00 - Piazza Monumento a Termoli - Chiusura “Mese Rosa della Prevenzione” con la CAMMINATA IN ROSA.

Domenica 10 novembre - ore 9.30 - Piscina Comunale di Via Asia a Termoli – H2O SPORT IN ROSA – Lezione gratuita di ACQUAGIM con assistenza istruttore specialista organizzata dalla ASD H2O Sport. Eventuali donazioni saranno destinate all’acquisto di parrucche per i pazienti con Alopecia da Chemioterapia.