Che ottobre mite! Ancora un weekend con sole e temperature gradevoli

TERMOLI. Sembra incredibile, ma anche avviandoci verso la terza decade del mese di ottobre e quindi a quasi un mese dall’ingresso dell’autunno si avranno temperature pressoché tardo estive.

Per gli esperti di 3bmeteo.com “torna il caldo anomalo sull'Italia dopo un andamento climatico che comunque è stato quasi sempre sopra media. La causa va ricercata nella circolazione atmosferica che si instaurerà sul Mediterraneo, un vortice di bassa pressione si sgancerà dal flusso atlantico principale per insediarsi sulla Penisola iberica, la sua lenta evoluzione verso l'Italia favorirà il richiamo di correnti piuttosto calde dal nord Africa che risaliranno verso le nostre regioni centro meridionali. Il caldo si farà sentire soprattutto di giorno e laddove le nubi e le piogge non impediranno il riscaldamento potremo raggiungere anche valori estivi, vicini o persino superiori ai 28°C”.

In Molise, come prevede Meteoinmolise.com avremo mitezza e giornate soleggiate.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per velature di passaggio. Temperature in leggero aumento e comprese tra 19 e 22 gradi. Venti deboli di direzione variabile.

Previsioni del tempo domenica: al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Sereno sulla costa. Pomeriggio soleggiato e mite, serata stabile. Venti moderati da libeccio. Temperature in ulteriore aumento con punte superiori ai 23 gradi in basso Molise.