CAMPOMARINO. Ha suscitato grandissimo interesse la notizia del ritrovamento dei nidi di tartarughe sulla costa a Sud di Campomarino.

Stamani, i volontari del Cvp locale si sono recati al centro di Protezione civile di Campochiaro e hanno reperito una tenda che servirà per mettere a riparo il prezioso sito.

Sul rinvenimento è intervenuto anche l’assessore all’Ambiente del comune di Campomarino, Antonio Saburro, presente sul posto con l'assessore al Turismo Michele D'Egidio. Ieri in sopralluogo anche il sindaco Piero Donato Silvestri.

«Evento eccezionale. Sulla nostra spiaggia (a Nord del porticciolo turistico, nelle vicinanze del Lido Lucio) è stato rinvenuto, nella giornata di ieri, il primo nido di Caretta Caretta (tartaruga marina) nel Molise. Una decina di tartarughe appena nate sono già in acqua, altre uova si devono schiudere. Di solito, le tartarughe marine, tornano a deporre le uova nello stesso luogo dove sono nate... Naturalmente come amministrazione comunale non possiamo che essere entusiasti per questo evento eccezionale». Nel frattempo la zona è stata messa in sicurezza dalla Polizia locale di Campomarino, con l’ausilio delle associazioni e dei volontari che si sono occupati di questa splendida avventura.