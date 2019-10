Inversione a U sulla rete idrica, si va a caccia di un nuovo gestore

TERMOLI. Cambia l’amministrazione comunale e muta anche l’approccio sulla gestione della rete idrica integrata.

La giunta Roberti con propria delibera ha deciso di considerare non eseguito il subentro della Florio Group alla Crea gestioni srl, come determinato dall’amministrazione Sbrocca, e dà mandato alla struttura tecnica dei Lavori pubblici di individuare un nuovo gestore, che possa garantire continuità nel servizio di rete idrica integrata nelle more della costituzione dell’Egam.

Ecco il testo del provvedimento:

La società Crea Gestioni S.r.l. del Gruppo Acea S.p.a., corrente in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, avente causa per la gestione unica del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) della città di Termoli da Sigesa S.p.A., svolge continuativamente il servizio relativo alla depurazione delle acque cittadine in regime di proroga del contratto repertorio n. 778 del 18.01.1999;

l'art. 142 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha delimitato le competenze in materia di servizio idrico integrato, stabilendo che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza dello stesso decreto;

l’art.3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), ha stabilito che le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti territoriali;

la Legge Regionale 22 aprile 2017 n. 4 "Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (E.G.A.M.)", ha statuito che gli enti locali, fino all'effettiva attivazione della forma di gestione unitaria, continuano a gestire i servizi idrici di competenza ed esercitano le funzioni amministrative connesse;

l’ultima proroga contrattuale per il servizio idrico integrato di Termoli, disposta su delega del commissario di E.G.A.M., con deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 30 dicembre 2017, è scaduta il 30.06.2018;

a seguito della sentenza del T.A.R. Molise n.179/2018 emessa in relazione al ricorso promosso da CREA Gestioni S.r.l., non è stato possibile prorogare ulteriormente il contratto di rep. n. 778 del 18.01.1999 relativo al servizio idrico integrato di Termoli.

Dopo il completamento del modulo depurativo in località Sinarca, è stato necessario procedere all’individuazione di un soggetto che si occupasse dell’avviamento e del collaudo funzionale del nuovo impianto;

a tal proposito, con determinazione dirigenziale n. 757 dell’08.05.2018 è stata avviata, mediante lettera di invito ad operatori del settore, un’indagine di mercato, ai sensi del combinato disposto degli artt.125 e 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di avvio, collaudo funzionale ed esercizio provvisorio per la durata di mesi sei, del nuovo depuratore Sinarca; tale procedura prevedeva che la partecipazione dell’operatore alla gara di appalto, al verificarsi delle condizioni di necessità di sostituzione del gestore del servizio idrico integrato comunale, avrebbe implicato l’accettazione da parte del concorrente aggiudicatario del subentro nella concessione per la temporanea gestione dell’intero servizio idrico integrato della città di Termoli; detta procedura per la messa in esercizio e per la gestione provvisoria del depuratore Sinarca è stata regolarmente espletata con affidamento del servizio alla ditta FLORIO GROUP S.r.l. di Foggia.

La CREA Gestioni S.r.l., con nota n. 187 del 29.05.2018, acquisita in pari data al protocollo n. 27668, confermava di non volere proseguire la gestione del servizio idrico integrato comunale, alle condizioni contrattuali di cui alla convenzione rep. 778/1999; al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, la CREA Gestioni S.r.l. ha proseguito nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo, senza soluzione di continuità, oltre la scadenza dell’ultima proroga contrattuale, fissata al 30.06.2018; per garantire, comunque, il buon esito di tutti gli adempimenti e di tutti gli iter previsti per il subentro della ditta FLORIO GROUP nella gestione provvisoria del servizio idrico integrato comunale, con determinazione dirigenziale n. 164 del 31.01.2019 è stato autorizzato l’avvicendamento con CREA Gestioni, dando atto che il tutto sarebbe avvenuto previa sottoscrizione del verbale di ricognizione e consegna degli impianti, delle reti e delle dotazioni strumentali a corredo del servizio in questione.

Visto il verbale del 21 marzo 2019 nel quale la CREA Gestioni S.r.l., quale soggetto gestore uscente, precisava ai responsabili del Comune di Termoli e dell’impresa FLORIO GROUP S.r.l. intervenuti, gli obblighi di pagamento da parte del gestore subentrante dell’ammontare complessivo dei costi di investimento effettuati nell’arco della durata contrattuale (Regulatory Asset Base, RAB).

Preso atto che successivamente alla data della riunione operativa di cui al verbale sopra menzionato, nessun adempimento propedeutico all’effettivo passaggio di consegne tra la CREA Gestioni S.r.l. e la FLORIO GROUP S.r.l. veniva portato a compimento; in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2017 e della determinazione dirigenziale n. 1757 del 05.10.2017, è stata esperita una procedura di appalto finalizzata all’individuazione del soggetto promotore per la concessione, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, del “Servizio idrico integrato della città di Termoli, con annesse opere di efficientamento e manutenzione straordinaria degli impianti”; alla procedura di appalto di cui al punto precedente ha partecipato un unico concorrente la cui proposta progettuale non è stata dichiarata di pubblico interesse.

Nelle more della costituzione dell’Ente di Governo di Ambito (E.G.A.M.) del Molise, occorre individuare attraverso una procedura ad evidenza pubblica un soggetto che provveda alla gestione del servizio idrico integrato della città di Termoli; il perimetro di gestione del servizio idrico integrato di Termoli nel corso degli anni è notevolmente aumentato; l’entrata in funzione del nuovo modulo depurativo Sinarca e l’imminente attivazione della nuova stazione di sollevamento del parco, obbligano ad una revisione e ad un aggiornamento dei termini contrattuali.

La giunta prende atto che la procedura di subentro della ditta FLORIO GROUP S.r.l. nella gestione del servizio idrico comunale, autorizzata con determinazione dirigenziale n. 164 del 31.01.2019, non ha avuto alcun esito; di dare mandato al dirigente del settore IV “Lavori Pubblici-Manutenzioni” per tutti gli adempimenti consequenziali di competenza e in particolare per quelli volti all’individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato della città di Termoli per il periodo strettamente necessario alla costituzione dell’Autorità di Governo di Ambito (E.G.A.M.) del Molise; di autorizzare il dirigente del settore IV, a dare seguito a quanto necessario per aggiornare i termini della convenzione di rep. n. 778 del 18.01.1999 per la sola parte riguardante le variazioni del perimetro di gestione; diautorizzare, altresì, stante la specificità e la complessità della materia, il suddetto dirigente ad avvalersi, eventualmente, di figure professionali esterne quale supporto per le attività di cui è stato incaricato.