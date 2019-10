TERMOLI. Open day sabato 19 ottobre nell'ambito della settimana della Protezione civile, Croce rossa italiana. Giorni in cui le sedi di Croce rossa in tutta Italia resteranno aperte per essere a disposizione e far scoprire il mondo della Protezione civile alla popolazione. La Croce rossa aderisce all'iniziativa con sessioni di aporondimento sui temi della protezione civile, dando possibilità di visionare i mezzi di soccorso ed intervento. Anche nella sede Cri di Termoli si è svolta la giornata ' Open Day', promuovendo le varie attività svolte in ambito di protezione civile e primo soccorso. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento di questa giornata, ai volontari, al corpo militare, alle infermiere volontarie, alla popolazione che ha seguito con interesse l evento. Se vuoi diventare volontario contatta il 3477997828, potresti promuovere iniziative e diventare soccorritore anche tu.