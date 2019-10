“Tanto non cambia mai nulla”: ritornello da smentire nei prossimi 5 anni

TERMOLI. La telefonata. Un amico, lunedì scorso, mi fa una telefonata amara, forte come il caffè, ma senza zucchero. L’attacco “scrivi bene tu, ma tanto qui non cambia mai nulla” E qualche minuto dopo, forse inconsapevolmente, ne porta ancora più in alto la gravità con un affondo generazionale “anche mio figlio la pensa come me”.

Antefatto. Domenica scorsa avevo sostenuto che la giusta aspirazione ad avere un lavoro nei prossimi 5 anni può essere soddisfatta per i termolesi e non, per i giovani e non, attraverso un turismo di valore in aggiunta a quello di base. E la realizzazione di ciò la attribuivo alla congiunzione di due forze: quella promotrice ed organizzatrice del Comune e quella creatrice dei cittadini.

Clima cittadino. A suddetto sguardo prospettico (in cui Termoli, con la sua bellezza, opportunamentecurata e divulgata, diventa essa stessa dispensatrice verso i Termolesi suoi figli se non di felicità, ma certamente di serenità legata alla creazione di posti di lavoro) si contrappone probabilmente, in relazione all’essenza della telefonata, un sentimento diffuso che è quello della rassegnazione. Che purtroppo è procreatrice dell’inerzia. E da quest’ultima è quasi consequenziale il passaggio all’attesa del miracolo sempre auspicato e sempre in ritardo. Insomma è probabile che si sia creato e sviluppato il circolo vizioso che continua ad avvitarsi su se stesso: rassegnazione - inerzia - attesa.

Questo involuzione collettiva, se mai fosse vero che corrisponda alla realtà, si sblocca in verità, ogni qualvolta la cittadina deve difendersi. E così spontaneamente dai cittadini sono nati movimenti quali Voglio nascere a Termoli contro la chiusura del PN ed il No tunnel contro la “varianti” al promontorio - terrazza di Sant’Antonio e la cementificazione di Pozzo Dolce. Ed alcuni decenni fa nacque il movimento termolese Nucleare, no grazie ed alcuni secoli fa la difesa di Termoli contro l’attacco dei Turchi.

Da quanto sopra , se pur abusando della semplificazione, si potrebbe dire che per i Termolesi è più facile che scatti la molla dell’iniziativa quando occorre difendersi (o quando si corre il rischio di perdere qualcosa)mentre essa (molla) fa fatica a scattare quando bisogna creare qualcosa. E’ evidente che questa è una supposizione teorica, a cui non corrisponde uno studio od un’analisi fatta con le opportune metodologie.

Siamo pratici

Ma ora diamo spazio al pragmatismo, alla volontà di essere pratici, guardando in faccia la realtà termolese partendo dalla mancanza di lavoro per i giovani ( e non solo) e dalle scarse probabilità che posti di lavori vengano prodotte dall’alto a livello nazionale. E quindi iniziamo a guardare Termoli con la sua bellezza opportunamente sostenuta, come una cittadina da turismo per tutto l’anno. Una visione che non nasce dal desiderio puro e semplice del tipo vorrei andare sulla lunao passare una serata con Monica Bellucci avendo un conto in banca prossimo allo zero, una calvizie ormai da pista da ballo, un vestito demodé etc… Ma da fatti tangibili visibili a tutti (già descritti più volte quali ad esempio la Passeggiata- Terrazza di Federico, la triade spiaggia – muraglione - Castello, le due terrazze promontori Sant’Antonio e Borgo Antico etc…) non trovabili in altre cittadine e città di mare fuori regione.

Partendo da suddetti fatti occorre, al fine ultimo di produrre posti di lavoro, definire a) idee e progetti operativi e b) chi le sviluppa. Non dimenticando che prima ancora delle idee e della loro realizzazione occorre un cambio di mentalità ed una concentrazione di volontà e determinazione.

A) Idee e progetti

Tutte le idee devono avere un ritorno di turistiper tutto l’anno in quantità tale che il turismo diventi (con tutte le ricadute ovvie in altri settori dipendenti da esso) la fonte primaria di lavoro. A solo titolo di esempio ho riportato sette idee-aeree di sviluppo turistico.

Con nessuna pretesa esaustiva. Anzi ben vengano altre.

B) Chi le sviluppa

Secondo logica chi governa Termoli dovrebbe essere il promotore di idee e progetti (con relativa realizzazione) che riguardano lo sviluppo turistico all time. Ma, dato l’impegno necessario per la realizzazione di una Termoli che offra turismo di valorein aggiunta a quello di base, ho portato la tesi della coesione tra maggioranza ed opposizione secondo uno slogan avversari prima ed alleati operosi dopo le elezioni ed in osservanza del motto popolare l’unione fa la forza.

E quindi come seconda alternativa si avrebbe che tutto il gruppo politico (maggioranza ed opposizione) diventi il protagonista della Termoli turistica 12/12 mesi .

A quanto sopra ho esposto la tesi aggiuntiva della partecipazione creativa dei cittadini facendo leva sulla facile constatazione che la forza progettuale di centinaia di persone è certamente superiore a quelle delle poche decine che costituiscono la maggioranza e l’opposizione. In quest’ultimo caso (terza alternativa) la terna governo - opposizione - cittadini diventerebbe il motore di una nuova Termoli.

Super sintesi. La produzione di idee /progetti per realizzare un turismo di valore e per tutto l’anno (in aggiunta a quello tradizionale) diventando per i termolesi e non la fonte prevalente di lavoro diretto ed indiretto, è attuabile secondo tre vie alternative

La maggioranza del governo di Termoli crede nella vision di Termoli cittadina turistica per tutto l’anno e se ne fa interprete da sola.

del governo di Termoli crede nella e se ne fa Data l’importanza e le dimensioni dell’obiettivo la maggioranza e minoranza uniscono le forze

I politici al vertice di via Sannitica attraverso la governance aperta coinvolgono i cittadini utilizzando la produttiva constatazione che probabilmente la creatività dei più è maggiore dei meno.

La prospettiva di creare posti di lavoro e benessere attraverso le tre vie operative sopra indicate necessita però di una innovazione degli schemi mentali e quindi comportamentali. Solo in questo caso si avrebbe il risultato vitale di produrre occupazione e di allontanare del tutto il deprimente ritornello “Ma qui non cambia mai nulla.