TERMOLI. Felicia Perino che fa parte dell'Associazione senza scopo di lucro "Sentieri Olistici" ci ha spiegato in questa intervista cosa si propone di fare la loro associazione che è nata appena un anno fa.

Noi l'abbiamo conosciuta domenica scorsa mentre facevano parte dell'evento ideato assieme alla Lilt "Liberi di Camminare".

Si fanno percorsi naturopatici per il recupero o il mantenimento dello stato di salute e ben-essere secondo la visione Olistica. Partecipare è aperto a tutte le età e indipendentemente dai problemi di salute e se volete capirne di più potete partecipare al prossimo evento che si svolgerà in un angolo incantevole della nostra regione che vi mostriamo in un video, in questo mondo dominato dalla frenesia, dallo stress, questi sentieri Olistici che ci vengono proposti potrebbero essere una panacea giusta per rimettersi in carreggiata con la salute sempre più compromessa dal logorio della vita moderna.